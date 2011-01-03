لبنان دیگر تحمل شرایط کنونی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "نبیه بری" گفت: احتمال می دهیم که ظرف ماه جاری اوضاع لبنان مشخص شود.

وی افزود: ماه ژانویه جاری روند دادگاه بین المللی مربوط به ترور"رفیق حریری" و حکم احتمالی آن را روشن می سازد و اوضاع یا پیچیده تر می شود یا به سوی حل شدن حرکت خواهد کرد.

بری ادامه داد: امیدواریم که مشکل به زودی حل شود زیرا شرایط مبهم موجود نمی تواند ادامه داشته باشد و لبنان دیگر تحمل وضع موجود را ندارد.

وی تاکید کرد: اوضاع کنونی نوعی جنگ فرسایشی را ایجاد کرده که مردم لبنان ضرر کننده اصلی آن هستند بویژه که دولت تقریبا تعطیل شده است.

رئیس مجلس لبنان با اشاره به اوضاع امنیتی این کشور، تصریح کرد: اوضاع امنیتی از ثبات نسبی برخوردار است و گروههای داخلی که درباره همه موضوعات اختلاف دیدگاه دارند به ثبات امنیتی پایبندند.

بری بیان داشت: اگر توافق سیاسی استراتژیک بزودی میان گروههای سیاسی لبنانی حاصل نشود اوضاع امنیتی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.