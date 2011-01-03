  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

نبیه بری :

لبنان دیگر تحمل شرایط کنونی را ندارد

لبنان دیگر تحمل شرایط کنونی را ندارد

رئیس مجلس لبنان با اشاره به اوضاع مبهم این کشور بدلیل روند دادگاه ترور رفیق حریری از مشخص شدن شرایط در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "نبیه بری" گفت: احتمال می دهیم که ظرف ماه جاری اوضاع لبنان مشخص شود.

وی افزود: ماه ژانویه جاری روند دادگاه بین المللی مربوط به ترور"رفیق حریری" و حکم احتمالی آن را روشن می سازد و اوضاع یا پیچیده تر می شود یا به سوی حل شدن حرکت خواهد کرد.

بری ادامه داد: امیدواریم که مشکل به زودی حل شود زیرا شرایط مبهم موجود نمی تواند ادامه داشته باشد و لبنان دیگر تحمل وضع موجود را ندارد.

وی تاکید کرد: اوضاع کنونی نوعی جنگ فرسایشی را ایجاد کرده که مردم لبنان ضرر کننده اصلی آن هستند بویژه که دولت تقریبا تعطیل شده است.

رئیس مجلس لبنان با اشاره به اوضاع امنیتی این کشور، تصریح کرد: اوضاع امنیتی از ثبات نسبی برخوردار است و گروههای داخلی که درباره همه موضوعات اختلاف دیدگاه دارند به ثبات امنیتی پایبندند.

بری بیان داشت: اگر توافق سیاسی استراتژیک بزودی میان گروههای سیاسی لبنانی حاصل نشود اوضاع امنیتی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

کد مطلب 1224202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها