به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محسن مومنی شریف چهارشنبه 15 دی‌ماه در مراسم افتتاحیه جشنواره هنر جوان در موسسه صبا گفت: نمایشگاه هنر جوان این دوره فوق تصور من بود. انتظار نداشتم آثار هنرمندان جوان تا این حد قوی باشد، آثاری که تنوع تکنیک و نوع نگاه هنرمندان در آنها به روشنی مشهود است.

وی افزود: جوانان ما با این آثار نشان دادند که در همه عرصه‌ها مستعد هستند. به خصوص هنرمندان شهرستانی حضور فعال و پررنگی در جشنواره داشتند که این موضوع باعث خوشحالی همه ما در مجموعه حوزه هنری است.

مومنی شریف درباره آینده جشنواره هنر جوان افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره هنر جوان به طور پیوسته با هنرمندان جوان و جریان کار آنها در ارتباط خواهد بود. امیدواریم ساز و کارهایی برقرار شود که کارها به درستی انجام شود و این جشنواره بیش از پیش ثمربخش باشد.

رئیس حوزه هنری درباره این ارتباط بین حوزه و هنرمندان افزود: نهایت سعی‌مان این است که این ارتباط قطع نشود، به علاوه با چاپ آثار این هنرمندان در نشریه هنرهای تجسمی، معرفی این هنرمندان و همچنین انتشار این آثار در دنیای مجازی و چاپ کتاب مجموعه آثار این هنرمندان، به آنها روحیه بیشتری داده و آنها را به کار بیشتر در زمینه‌های تخصصی‌شان تشویق کنیم.

مومنی درباره بخش موضوعی این جشنواره گفت: البته هنرمندان ما هنوز خیلی جوان‌تر از آن هستند که بتوانند این موضوع را به خوبی منتقل کنند. هنوز با این نگاه فاصله وجود دارد. از نگاهی دیگر این هنرمندان از آنجا که در آغاز کار هستند پیش از آنکه وارد بحث‌هایی از این دست شوند در تلاشند تکنیک خود را قوی کنند.