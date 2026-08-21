به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی زاده در نشست ستاد هماهنگی برگزاری کنگره بین‌المللی سید حسن نصرالله در هرمزگان اظهارکرد: این کنگره با هدف معرفی شخصیت شهید سید حسن نصرالله، گسترش فرهنگ مقاومت، تقویت ارتباط میان علما و نخبگان جهان اسلام برگزار می‌شود.

وی، شهید سید حسن نصرالله را از جمله شخصیت‌های اثرگذار و فراتر از مرزهای جغرافیایی دانست و افزود: شهید نصرالله تنها یک شخصیت سیاسی یا مقاومت نیست، بلکه دارای ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی بود و معرفی جامع این شخصیت می‌تواند در تبیین یک الگوی موفق از مقاومت عقلانی، مؤمنانه و مبتنی بر هویت اسلامی مؤثر باشد و با توجه به مجاهدت‌های همگانی در هرمزگان در نبرد مستقیم با ارتش تروریستی امریکا، شهر بندرعباس به عنوان میزبان اصلی همایش انتخاب شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به ظرفیت همکاری نهادهای علمی و فرهنگی در کشورهای مختلف اسلامی افزود: حضور و مشارکت مراکز علمی و فرهنگی از ایران، عراق و لبنان در چنین رویدادهایی می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد یک همکاری پایدار باشد و باید تلاش کنیم ارتباطات شکل‌گرفته پس از پایان کنگره نیز استمرار یابد.

در پایاین این مراسم تفاهم نامه برگزاری کنگره بین‌المللی سید حسن نصرالله در هرمزگان میان نماینده ولی فقیه در استان، دبیر کنگره بین المللی امنا الرسل و استانداری هرمزگان بسته شد.