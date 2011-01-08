بزرگترین کتابخانه عمومی شمال 250 هزار جلد کتاب دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح شنبه در بازدید اعضای شورای شهر از کتابخانه میرداماد گرگان افزود: موسسه فرهنگی و پژوهشی میرداماد فعالیت خود را از سال 1382 با هدف تلاش در جهت تحکیم و تعمیق پایه های معرفت دینی و بسط فرهنگ اسلامی در جامعه آغاز کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: فعالیت کتابخانه عمومی اصلی ترین بخش کاری مؤسسه فرهنگی میرداماد که دارای بخش های ویژه ای از جمله کتابخانه کودک و نوجوان، سالن مطالعه مخصوص کودکان و نوجوانان، واحد سمعی، بصری و آرشیو اتاق های بصری انفرادی و چند نفره، ایستگاه صوتی و تصویری و آموزشگاه آموزش زبان های خارجی است.



به گفته وی، این کتابخانه همچنین با مجهز بودن به مرکز انفورماتیک و اطلاعات و بخش پژوهش و تألیف، آموزش علوم کامپیوتر، نمایه مطبوعات و اطلاع رسانی، بخش بازی های تصویری و سرگرمی و سالن آمفی تئاتر یکی از مجهزترین کتابخانه های کشور است.



گفتنی است مؤسسه فرهنگی و پژوهشی میرداماد گرگان در حال حاضر در بخش هایی نظیر مرکز پاسخگویی به پرسش های دینی، کانون گفتمان دینی، مرکز آموزش علوم اسلامی، انجمن کتابخوانی، مجمع شعرای اهل بیت (ع)، مرکز دائره المعارف استان گلستان، مرکز احیای آثار اندیشمندان استرآباد، کتابخانه، دارالقرآن العظیم و کانون فرهنگی مسجد جامع گلشن فعالیت دارد.



اعضای شورای شهر از مخزن عمومی کتاب، مخزن کتاب های خطی، مخزن کتاب های مرجع، مخزن کتاب های مرجع خاص، سالن های مطالعه، ایستگاه های پژوهشی انفرادی و جمعی، بخش میکرو فیلم، بخش نشریات و جراید، فضای اداری و بخش های جنبی دیگر کتابخانه عمومی میرداماد بازدید کردند.