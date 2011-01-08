سرشماری پرندگان مهاجر آبزی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سرشماری با هدف شناسایی تنوع گونه ای و جمعیت پرندگان مهاجر در استان از امرز آغاز و تا سوم بهمن ادامه خواهد داشت.

این برنامه سرشماری در نیمه زمستان هر سال به طور همزمان در سراسر کشور اجرا می شود.

در مازنردان همه ساله در زیستگاههای تالابی شامل تالابهای طبیعی تالاب بین المللی و سایت رامسر و میانکاله و تالابهای بشر ساخت نظیر دامگاههای فریدونکنار و آب بندان ها به طور منظم انجام می شود.

تنوع و فراوانی اکوسیستم های آبی در استان زمینه جذب طیف وسیعی از گونه های پرندگان آبزی مهاجر و بومی را فراهم کرده د که سبب شده تا حداقل 30 سایت به عنوان مهم ترین مکان های تجمع پرندگان آبزی مهاجر، همه ساله توسط کارشناسان مجرب بخش محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نسبت به تنوع زیستی و گونه ای بر اساس جمعیتی پرندگان را صورت دهند.

هدف از این برنامه سالیانه بررسی وضعیت جمعیتی و تنوع پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی است که به نوعی بیانگر شرایط کمی و کیفی تالابهای استان و جمع آوری آمار و اطلاعات لازم جهت تهیه برنامه های حفاظتی از این جانواره به عنوان بخش با ارزش تنوع زیستی کشور محسوب می شود.

تالابهای مازندران همه ساله پذیرای بیش از 110 گونه پرندگان مهاجر آبزی و بومی با جمعیت میلیونی هستند و زیبایی خاصی به این محیط های آبی بخشید و نظر طبیعت دوستان و دوستداران پرندگان را به خود جلب می کند.