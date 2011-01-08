طرح های مصوب دولت چالش های فرهنگی مازندران را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر شنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر مازندران در استانداری افزود: مازندران از استانهایی بوده که نواقص کمتری از حیث حوزه های فرهنگی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: بنا داریم تمامی طرح های فرهنگی سفر سوم دولت به مازندران را اجرایی کنیم.

مسئول پیگیری مصوبات فرهنگی سفر سوم دولت به مازندران با اشاره به اینکه دولت 72 میلیارد تومان برای طرح های فرهنگی استان بودجه تصویب کرده است تصریح کرد: تمامی طرح های فرهنگی سفر سوم دولت به مازندران تا پایان سال 90 به بهره برداری می رسد.

ابراهیمی بیان داشت: بعد فرهنگی و اجتماعی سفر سوم دولت به مازندران بسیار فاخر بوده و بسیاری از مشکلات فرهنگی استان با اجرایی شدن مصوبات دولت به مازندران تحقق خواهد یافت.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه جنگ نرم بتدریج به روز تر و پیچیده تر می شود اظهار داشت: دولت باید اعتبارات فرهنگی مقابله با جنگ نرم را در استان ارتقاء دهد.

وی با بیان اینکه رویکرد سفرهای استانی دولت به مازندران و استانها فرهنگی است افزود: فعالیت ها و برنامه های فاخر فرهنگی و هنری در مازندران حمایت می شود.

هیئت دولت در هشتادمین سفر استانی، آذر 89 میهمان مردم مازندران بود.