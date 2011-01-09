"آقای تابستان" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه که برای گروه سنی "ج" سروده شده است شامل 15 شعر است که عناوین آنها عبارتند از آقای تابستان، فواره، گل صبور، کوه پیر، قول میدهم خدا، آرزوی غول، پستچی گلها، کنار خانواده، زیر بال مادر، کیک پرتقالی، خالهجان بهار، آشنای آسمان، عکس یادگاری، دعای تازه و تا سحر در ایستگاه.
نقاشیهای این کتاب با تصویرگری عاطفه ملکیجو به زیباییهای اشعار منظوم "آقای تابستان" جذابیتی دو چندان بخشیده است.
در شعر "آرزوی غول" میخوانیم: غولی که دیدم/ توی کتابم/ با گریه آمد/ یک شب بخوابم/ دیدم که او نیست/ بدجنس و اخمو/ ترسی ندارم/ از دیدن او/ او در دلش داشت این آرزو را / میخواست باشد/ یک غول زیبا.
هاشمی در این مجموعه شعر با ابیات کوتاه و وزن روان سعی کرده است کودکان را با مفاهیم متنوعی از جمله مهربانی، فصلها، مشاغل و زیباییهای طبیعت آشنا کند.
کتاب "آقای تابستان" با شمارگان 1500 نسخه در 36 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.
