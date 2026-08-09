  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۱

آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو در جنوب غرب عربستان

آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو در جنوب غرب عربستان

وزارت انرژی عربستان از آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو در جنوب غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت انرژی عربستان با تأیید آتش سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو اعلام کرد: نیروهای آتش‌نشانی ایمنی صنعتی این شرکت موفق شدند آتش‌سوزی بامداد یکشنبه را که در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو در جیزان [واقع در جنوب غرب سعودی] رخ داده بود؛ مهار کنند.

وزارت انرژی عربستان تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی درباره زخمی شدم افراد به دنبال این حادثه دریافت نشده است.

این وزارتخانه افزود: نهادهای ذی‌ربط در حال تکمیل اقدامات لازم برای رسیدگی به این حادثه هستند.

کد مطلب 6911674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها