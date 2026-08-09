به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت انرژی عربستان با تأیید آتش سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو اعلام کرد: نیروهای آتش‌نشانی ایمنی صنعتی این شرکت موفق شدند آتش‌سوزی بامداد یکشنبه را که در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو در جیزان [واقع در جنوب غرب سعودی] رخ داده بود؛ مهار کنند.

وزارت انرژی عربستان تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی درباره زخمی شدم افراد به دنبال این حادثه دریافت نشده است.

این وزارتخانه افزود: نهادهای ذی‌ربط در حال تکمیل اقدامات لازم برای رسیدگی به این حادثه هستند.