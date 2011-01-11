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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

واگذاری زمین در نخستین شهرک صنعتی دریایی کشور آغاز شد

واگذاری زمین در نخستین شهرک صنعتی دریایی کشور آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر گفت: واگذاری زمین در نخستین شهرک صنعتی دریایی کشور در منطقه سرتل بوشهر آغاز شد.

مهدی صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این شهرک 30 هکتاری در منطقه سرتل بوشهر قرار دارد و خاص صنایع دریایی و شناور سازی است.

وی با بیان به اینکه ساخت شهرک صنعتی- دریایی بوشهر در سال 85 آغاز شده است، افزود: تکمیل زیرساختهای این شهرک از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بود و تاکنون از محل اعتبارات مصوبهای این سفر 10 میلیارد ریال صرف تأمین آب برق ساخت خیابان و فضای سبز شهرک شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر با اشاره به فعالیت 15 واحد شناورسازی در شهر بوشهر اضافه کرد: اولویت در واگذاری زمین با واحدهای صنعتی پراکنده در این شهر و استان است.

صفوی یکی از مشکلات واحدهای شناورسازی را دوری از دریا و بالا بودن هزینه حمل و نقل عنوان کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرک صنعتی دریایی در کنار دریا واحدهایی که در این شهرک مستقر شوند دیگر نیازی نیست هزینه حمل و نقل بدهند بنابراین محصولاتشان با قیمت مناسب تری عرضه می شود.

وی افزود: همچنین این واحدها می توانند از معافیت چهار ساله مالیاتی به میزان 80 درصد و مستثنی بودن از قانون شهرداریها برخوردار شوند.

صفوی با اشاره به استقبال خوب واحدهای صنعتی برای استقرار در این شهرک افزود: مطالعه ایجاد یک شهرک هزار هکتاری صنایع دریایی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1229952

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