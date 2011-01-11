واگذاری زمین در نخستین شهرک صنعتی دریایی کشور آغاز شد

مهدی صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این شهرک 30 هکتاری در منطقه سرتل بوشهر قرار دارد و خاص صنایع دریایی و شناور سازی است .

وی با بیان به اینکه ساخت شهرک صنعتی- دریایی بوشهر در سال 85 آغاز شده است، افزود: تکمیل زیرساختهای این شهرک از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بود و تاکنون از محل اعتبارات مصوبهای این سفر 10 میلیارد ریال صرف تأمین آب برق ساخت خیابان و فضای سبز شهرک شده است .

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر با اشاره به فعالیت 15 واحد شناورسازی در شهر بوشهر اضافه کرد: اولویت در واگذاری زمین با واحدهای صنعتی پراکنده در این شهر و استان است .

صفوی یکی از مشکلات واحدهای شناورسازی را دوری از دریا و بالا بودن هزینه حمل و نقل عنوان کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرک صنعتی دریایی در کنار دریا واحدهایی که در این شهرک مستقر شوند دیگر نیازی نیست هزینه حمل و نقل بدهند بنابراین محصولاتشان با قیمت مناسب تری عرضه می شود.

وی افزود: همچنین این واحدها می توانند از معافیت چهار ساله مالیاتی به میزان 80 درصد و مستثنی بودن از قانون شهرداریها برخوردار شوند .