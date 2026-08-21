ناکامی گروهک مسلح در ورود به مرزهای جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی سخنگوی پلیس از ناکامی یک گروهک مسلح در ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و هلاکت یکی از عناصر این گروهک در مرزهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد و در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، شب گذشته تحرکات یک گروهک مسلح را که قصد ورود غیرقانونی به کشور و انجام اقدامات خرابکارانه داشت، شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات ، مسیر ورود عناصر مسلح را مسدود کرده و در جریان درگیری، ضمن مقابله با آنان، یکی از عناصر این گروهک را به هلاکت رساندند.

سخنگوی پلیس ادامه داد: اعضای باقی‌مانده گروهک پس از مواجهه با واکنش مرزبانان، از محل متواری شده و به سمت خاک کشور مقابل گریختند.در پاک‌سازی محل درگیری، مقادیری سلاح و تجهیزات ارتباطی کشف و ضبط شد.