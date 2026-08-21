نعمت‌الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی بهداشتی انجام‌شده از یک فروشگاه زنجیره‌ای در ساوه، مقداری مرغ، گوشت قرمز و گوشت چرخ‌کرده بسته‌بندی‌شده که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود، شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی این اقلام، در مجموع ۶۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ‌گذشته ضبط و از چرخه عرضه و مصرف خارج شد و با طی مراحل قانونی، معدوم‌سازی آن انجام گرفت.

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز عرضه مواد غذایی و فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: بازرسی‌های بهداشتی با هدف پیشگیری از عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف و صیانت از سلامت شهروندان انجام می‌شود و با موارد تخلف مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

عزیزی گفت: انتظار است شهروندان هنگام خرید فرآورده‌های پروتئینی، به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری، سلامت بسته‌بندی و مشخصات درج‌شده روی محصول توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را به واحدهای مربوطه گزارش دهند.

گفتنی است نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی از جمله برنامه‌های مستمر حوزه بهداشت برای ارتقای سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف است.