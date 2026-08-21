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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

پروژه‌های عمرانی یاسوج به خط پایان هفته دولت نزدیک می‌شوند

پروژه‌های عمرانی یاسوج به خط پایان هفته دولت نزدیک می‌شوند

یاسوج-روند اجرای طرح های عمرانی یاسوج در بازدید عصر جمعه شهرداری و شورای شهر یاسوج بررسی و بر رفع موانع و تسریع عملیات برای افتتاح طرح‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا شهردار یاسوج به همراه ایمان جاودانه عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از معاونان و مدیران شهرداری، عصر جمعه از چند پروژه عمرانی شهر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، روند فعالیت پیمانکاران و عوامل اجرایی و موانع موجود در مسیر تکمیل طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر افزایش سرعت عملیات اجرایی تا زمان بهره‌برداری تأکید شد.

شهردار یاسوج گفت: روند اجرای پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال شود و تعطیلی روزهای اداری نباید موجب توقف یا کندی عملیات عمرانی شود.

آشنا افزود: برنامه شهرداری، تکمیل بخشی از پروژه‌های عمرانی و آماده‌سازی آنها برای بهره‌برداری در هفته دولت است و مدیران مربوطه باید روند اجرای طرح‌ها را تا رسیدن به مرحله افتتاح با جدیت پیگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت رعایت کیفیت، اصول فنی و مهندسی و الزامات ایمنی در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار توجه همزمان به سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها شد.

بر اساس اعلام شهرداری یاسوج، پایش میدانی پروژه‌های عمرانی تا زمان بهره‌برداری ادامه خواهد داشت و جزئیات طرح‌هایی که قرار است در هفته دولت افتتاح شوند، به‌زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6923148

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    نظرات

    • مهناز ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      انتظار داریم طرح های شهرداری یاسوج مثل قبلا با نظارت کامل افتتاح شوند تا شاهد نشست نباشیم

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