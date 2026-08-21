به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا شهردار یاسوج به همراه ایمان جاودانه عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از معاونان و مدیران شهرداری، عصر جمعه از چند پروژه عمرانی شهر بازدید کردند.
در جریان این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها، روند فعالیت پیمانکاران و عوامل اجرایی و موانع موجود در مسیر تکمیل طرحها مورد بررسی قرار گرفت و بر افزایش سرعت عملیات اجرایی تا زمان بهرهبرداری تأکید شد.
شهردار یاسوج گفت: روند اجرای پروژهها باید بهصورت مستمر دنبال شود و تعطیلی روزهای اداری نباید موجب توقف یا کندی عملیات عمرانی شود.
آشنا افزود: برنامه شهرداری، تکمیل بخشی از پروژههای عمرانی و آمادهسازی آنها برای بهرهبرداری در هفته دولت است و مدیران مربوطه باید روند اجرای طرحها را تا رسیدن به مرحله افتتاح با جدیت پیگیری کنند.
وی همچنین بر ضرورت رعایت کیفیت، اصول فنی و مهندسی و الزامات ایمنی در اجرای پروژهها تأکید کرد و خواستار توجه همزمان به سرعت و کیفیت اجرای طرحها شد.
بر اساس اعلام شهرداری یاسوج، پایش میدانی پروژههای عمرانی تا زمان بهرهبرداری ادامه خواهد داشت و جزئیات طرحهایی که قرار است در هفته دولت افتتاح شوند، بهزودی اعلام میشود.
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