طلوع عدالت از افق مهدویت؛ جامعه امروز در آرزوی «فردای مهدوی»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فرهنگ مهدویت می‌تواند پاسخی به دغدغه‌های جامعه امروز برای ساختن فردایی روشن، امیدوار و عادلانه باشد.

آغاز امامت حضرت مهدی(عج) یادآور یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ تشیع و فرصتی برای بازخوانی مفهوم امامت و انتظار است؛ انتظاری که تنها به چشم‌به‌راهی محدود نمی‌شود، بلکه با خودسازی، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی و تلاش برای ساختن جامعه‌ای اخلاق‌مدار و معنوی معنا پیدا می‌کند.

فرهنگ مهدویت زمینه‌ساز تقویت امید و اخلاق در جامعه است

امام جمعه ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز امامت حضرت مهدی(عج)، اظهار کرد: آغاز امامت امام زمان(عج) یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین وقایع تاریخ اسلام و تشیع به شمار می‌رود و این مناسبت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی مفهوم امامت، انتظار و مسئولیت شیعیان در دوران غیبت است.

حجت الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه اعتقاد به وجود مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) از باورهای اساسی شیعیان است، افزود: مسئله مهدویت تنها یک موضوع تاریخی یا اعتقادی نیست، بلکه فرهنگ انتظار می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرگذار باشد.

وی افزود: کسی که منتظر ظهور امام زمان(عج) است باید تلاش کند رفتار و زندگی خود را با آموزه‌های دینی، اخلاق اسلامی و ارزش‌های انسانی هماهنگ کند.

امام جمعه ساوه ادامه داد: انتظار واقعی به معنای بی‌تفاوتی و نشستن برای رسیدن آینده نیست، بلکه منتظر حقیقی فردی است که در جامعه خود مسئولیت‌پذیر باشد، در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نکند و برای اصلاح خود و جامعه تلاش کند.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت شناخت صحیح حضرت مهدی(عج) گفت: امروز دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد شبهه و ارائه مطالب نادرست، باورهای اعتقادی جوانان را تحت تأثیر قرار دهند، بنابراین خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی باید در زمینه تبیین صحیح فرهنگ مهدویت و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل جوان نقش جدی‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه جوانان در جامعه اسلامی تصریح کرد: جوانان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و اگر با معارف اهل‌بیت(ع) و فرهنگ مهدویت به شکل درست آشنا شوند، می‌توانند نقش مهمی در ساختن جامعه‌ای اخلاق‌مدار، عدالت‌محور و مسئولیت‌پذیر داشته باشند.

امام جمعه ساوه همچنین بر ضرورت توجه به اخلاق در جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف منتظران، تلاش برای گسترش اخلاق، صداقت، عدالت، امانت‌داری، کمک به نیازمندان و احترام به حقوق دیگران است، اگر فرهنگ انتظار در جامعه نهادینه شود، آثار آن باید در رفتار و زندگی مردم دیده شود.

وی تصریح کرد: امید به آینده و اعتقاد به تحقق عدالت از مهم‌ترین پیام‌های فرهنگ مهدویت است و جامعه منتظر باید جامعه‌ای امیدوار، پویا و تلاشگر باشد. انتظار فرج باید به انسان انگیزه بدهد تا در مسیر اصلاح جامعه و مقابله با مشکلات قدم بردارد.

امام جمعه ساوه با تبریک آغاز امامت حضرت مهدی(عج) به عموم مسلمانان و شیعیان، گفت: امیدواریم همه ما بتوانیم با شناخت بیشتر معارف اهل‌بیت(ع)، عمل به دستورات دینی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، از منتظران واقعی حضرت ولی‌عصر(عج) باشیم و در مسیر تحقق جامعه‌ای سرشار از عدالت، معنویت و اخلاق گام برداریم.

انتظار ظهور به معنای تلاش برای اصلاح جامعه است

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز امامت امام زمان(عج)، اظهار کرد: آغاز امامت حضرت مهدی(عج) یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های تاریخ تشیع است که فرصتی برای شناخت بیشتر جایگاه امامت، مفهوم انتظار و مسئولیت انسان‌ها در دوران غیبت به شمار می‌رود.

سارا خسروی افزود: اعتقاد به امام زمان(عج) تنها یک باور قلبی نیست، بلکه این اعتقاد باید در رفتار و سبک زندگی انسان منتظر نیز نمود پیدا کند. فردی که خود را منتظر ظهور می‌داند، باید در مسیر اخلاق، عدالت، مسئولیت‌پذیری و کمک به دیگران حرکت کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فرهنگ انتظار می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امید در جامعه داشته باشد، گفت: در شرایطی که بسیاری از افراد با مشکلات و نگرانی‌های مختلف روبه‌رو هستند، باور به آینده‌ای روشن و تحقق عدالت می‌تواند روحیه امید و تلاش را در جامعه تقویت کند.

خسروی ادامه داد: انتظار واقعی به معنای دست روی دست گذاشتن و منتظر ماندن نیست، بلکه انسان منتظر باید برای اصلاح خود و جامعه تلاش کند و در برابر بی‌عدالتی، فساد اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی بی‌تفاوت نباشد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در ترویج فرهنگ مهدویت تصریح کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر وظیفه علمی و آموزشی، می‌توانند در زمینه مسائل فرهنگی و اعتقادی نیز نقش مؤثری داشته باشند. برگزاری نشست‌های علمی، گفت‌وگوهای دانشجویی و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با مفاهیم صحیح مهدویت را فراهم کند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه تصریخ کرد: جوانان باید با شناخت درست و منطقی از مفهوم مهدویت، در برابر شبهات و مطالب نادرستی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، آگاهی و قدرت تحلیل داشته باشند.

خسروی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های فرهنگ مهدویت، امید به آینده و تلاش برای تحقق ارزش‌های انسانی و الهی است و جامعه منتظر باید جامعه‌ای پویا، اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر باشد.

وی گفت: آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) فرصتی برای تجدید عهد با امام زمان(عج)، تقویت معرفت دینی و توجه بیشتر به مسئولیت‌های اجتماعی است و امیدواریم نسل جوان با شناخت عمیق‌تر معارف اهل‌بیت(ع)، در مسیر ساختن جامعه‌ای سرشار از اخلاق، عدالت و معنویت گام بردارد.

انتظار واقعی با خودسازی و تلاش برای تحقق عدالت همراه است

امام جمعه موقت ساوه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز امامت حضرت مهدی(عج)، اظهار کرد: آغاز امامت امام زمان(عج) از مهم‌ترین مناسبت‌های اعتقادی شیعیان است و فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به جایگاه امامت، فرهنگ انتظار و مسئولیت مؤمنان در دوران غیبت به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام علی بدرخانی افزود: اعتقاد به حضرت ولی‌عصر(عج) تنها یک باور ذهنی و قلبی نیست، بلکه باید در رفتار و سبک زندگی انسان منتظر نیز نمود داشته باشد، انتظار واقعی انسان را به سمت خودسازی، انجام وظایف دینی، خدمت به مردم و تلاش برای گسترش عدالت و اخلاق در جامعه هدایت می‌کند.

امام جمعه موقت ساوه با بیان اینکه فرهنگ انتظار نباید به یک مناسبت یا مراسم محدود شود، گفت: باید تلاش کنیم معارف مهدوی در زندگی روزمره مردم جاری شود و نسل جوان با شناخت صحیح از امام زمان(عج)، وظایف خود را در دوران غیبت بشناسد.

حجت الاسلام بدرخانی ادامه داد: جامعه منتظر باید جامعه‌ای پویا، امیدوار و مسئولیت‌پذیر باشد و مردم در برابر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی احساس مسئولیت کنند. هر فردی می‌تواند با اصلاح رفتار خود، کمک به نیازمندان، رعایت حقوق دیگران و مقابله با بی‌عدالتی، گامی در مسیر تحقق ارزش‌های مهدوی بردارد.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها و مراکز فرهنگی در ترویج فرهنگ مهدویت تصریح کرد: خانواده نخستین محیطی است که فرزندان در آن با ارزش‌های دینی و اعتقادی آشنا می‌شوند و والدین باید زمینه شناخت صحیح و منطقی فرزندان از امام زمان(عج) و مفهوم انتظار را فراهم کنند.

امام جمعه موقت ساوه همچنین نقش حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را در تبیین معارف مهدوی مهم دانست و گفت: در شرایط امروز، دشمنان و جریان‌های انحرافی تلاش می‌کنند با ایجاد شبهه و ارائه مطالب نادرست، باورهای دینی جوانان را تضعیف کنند. بنابراین باید با استفاده از زبان مناسب و شیوه‌های نوین، پاسخ‌های دقیق و منطقی به پرسش‌های نسل جوان ارائه شود.

حجت الاسلام بدرخانی افزود: فضای مجازی در کنار آسیب‌هایی که دارد، می‌تواند به یک فرصت مهم برای معرفی معارف اهل‌بیت(ع) و فرهنگ مهدویت تبدیل شود و فعالان فرهنگی باید از این ظرفیت برای تولید محتوای صحیح، امیدبخش و اثرگذار استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت امید در فرهنگ مهدویت اظهار کرد: انتظار ظهور، انتظار آینده‌ای روشن و تحقق عدالت الهی است و همین اعتقاد می‌تواند روحیه امید و تلاش را در جامعه تقویت کند. انسان منتظر نباید در برابر مشکلات تسلیم شود، بلکه باید با امید و توکل، برای اصلاح شرایط موجود تلاش کند.

امام جمعه موقت ساوه بیان کرد: آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) فرصتی برای تجدید عهد با امام زمان(عج)، افزایش معرفت دینی و توجه به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است و امیدواریم همه مردم، به‌ویژه نسل جوان، با شناخت عمیق‌تر فرهنگ مهدویت، در مسیر اخلاق، معنویت، عدالت و خدمت به جامعه گام بردارند.

انتظار واقعی با معرفت، امید و مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند

استاد حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آغاز امامت امام زمان(عج) یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های اعتقادی شیعیان است و فرصتی برای بازخوانی مفهوم امامت، انتظار و مسئولیت انسان در دوران غیبت به شمار می‌رود.

زهرا خاطری افزود: فرهنگ مهدویت تنها به برگزاری مراسم و بزرگداشت یک مناسبت محدود نمی‌شود، بلکه باید در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها نمود پیدا کند. فرد منتظر باید با شناخت و معرفت نسبت به امام زمان(عج)، برای اصلاح خود و جامعه تلاش کند.

این استاد حوزه با بیان اینکه انتظار واقعی با امید و تلاش همراه است، گفت: منتظر حقیقی کسی است که در برابر مشکلات جامعه بی‌تفاوت نباشد و در حد توان خود برای گسترش اخلاق، عدالت، معنویت و رفع آسیب‌های اجتماعی تلاش کند، در آموزه‌های مهدوی نیز بر امید، عدالت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای ظهور تأکید شده است.

خاطری ادامه داد: یکی از وظایف مهم خانواده‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی، آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با مفهوم صحیح مهدویت است. جوانان باید بدانند که انتظار به معنای کنار کشیدن از جامعه و منتظر ماندن بدون عمل نیست، بلکه انتظار می‌تواند زمینه‌ساز حرکت، امید و مسئولیت‌پذیری باشد.

وی تصریح کرد: اکنون فضای مجازی نقش مهمی در شکل‌گیری باورهای نسل جوان دارد و لازم است در کنار استفاده از ظرفیت‌های این فضا، با شبهات و برداشت‌های نادرست درباره مهدویت نیز به شکل علمی و منطقی مقابله شود، تبیین صحیح فرهنگ مهدویت و پاسخ به شبهات از موضوعات مورد تأکید در سیاست‌های فرهنگی مرتبط با مهدویت نیز محسوب می‌شود.

استاد حوزه با اشاره به نقش بانوان در ترویج فرهنگ مهدویت اظهار کرد: مادران و زنان می‌توانند در محیط خانواده نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دینی و ایجاد روحیه امید و معنویت در فرزندان داشته باشند، آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره اهل‌بیت(ع) و مفهوم انتظار باید از خانواده آغاز شود و در مدرسه، دانشگاه و مراکز فرهنگی ادامه پیدا کند.

خاطری گفت: جامعه منتظر باید جامعه‌ای اخلاق‌مدار، عدالت‌خواه و مسئولیت‌پذیر باشد، اگر انتظار فقط در حد یک شعار باقی بماند، نمی‌تواند تأثیر واقعی خود را در زندگی مردم نشان دهد؛ اما زمانی که ارزش‌های انتظار در رفتار اجتماعی، کمک به دیگران، رعایت حقوق مردم و مقابله با بی‌عدالتی نمود پیدا کند، فرهنگ مهدویت به یک جریان زنده و اثرگذار تبدیل خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید در جامعه افزود: یکی از پیام‌های مهم فرهنگ انتظار، امید به آینده و باور به پیروزی عدالت است. این نگاه می‌تواند انسان را از ناامیدی و بی‌تفاوتی دور کرده و به سمت تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کند.

خاطری گفت: آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) فرصتی برای تجدید عهد با امام زمان(عج)، افزایش معرفت دینی و توجه به وظایف فردی و اجتماعی است و امیدواریم با ترویج صحیح فرهنگ مهدویت، نسل جوان با شناخت و آگاهی بیشتری در مسیر معنویت، اخلاق و خدمت به جامعه حرکت کند.