به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیماننژاد عصر جمعه در آیین اختتامیه اردوی جهادی سهروزه روستای ملاخیل هزارجریب نکا با اشاره به اقدامات انجامشده در این اردو اظهار کرد: این برنامه با هدف خدمترسانی به مردم منطقه و با حضور گروههای جهادی و دستگاههای مختلف در حوزههای عمرانی، پزشکی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی برگزار شد.
وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه آبرسانی منطقه افزود: این طرح با مشارکت بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در قالب قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی(ع) با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان در حال اجراست و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
سلیماننژاد گفت: اجرای این پروژه با همراهی دستگاههای مختلف و مشارکت مردم و اهالی روستاهای بهرهمند انجام شده و بخش پایانی طرح نیز بهزودی به اتمام میرسد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا همچنین از احداث و تحویل یک واحد مسکن محرومین در جریان این اردو خبر داد و افزود: این واحد با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن، گروه جهادی شهرستان نکا و اهالی منطقه احداث و به یکی از مددجویان روستا تحویل شد.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی اردوی سهروزه ملاخیل بیان کرد: برپایی میز خدمت، خدمات پزشکی و دامپزشکی، آموزش و توزیع واکسن طیور و دام، آموزش و بازدید از باغات، برنامههای فرهنگی و اجتماعی، مسابقات فوتبال، دیدار با خانواده شهدا، عطرافشانی گلزار شهدا و عیادت از بیماران از جمله اقدامات انجامشده در این اردو بود.
سلیماننژاد ادامه داد: گروه جهادی سلمان نیز با حضور در منطقه، خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و چشمپزشکی را به اهالی ارائه کرد و در کنار آن، خدمات مشاورهای، پایش سلامت و آموزشهای بهداشتی نیز در اختیار مردم قرار گرفت.
وی با اشاره به عملکرد بسیج سازندگی در سال جاری گفت: ۱۷۸ پروژه محرومیتزدایی و ۱۰۰ پروژه اشتغالزایی در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این مراسم، مصطفی بازوند، معاون هماهنگکننده سپاه کربلا، با اشاره به تنوع خدمات ارائهشده در ملاخیل اظهار کرد: در این اردو یک بسته جامع از خدمات پزشکی، روانشناسی و فرهنگی در اختیار مردم قرار گرفت.
وی افزود: چشمپزشکی، پزشک خانواده، پایش سلامت، خدمات روانشناسی و مشاوره، داروسازی و آموزشهای پیشگیرانه در حوزه بهداشت دهان و دندان از جمله خدمات ارائهشده به مردم منطقه بود.
بازوند با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات جهادی در مناطق دوردست گفت: ایجاد زیرساختهای پرتابل و قابل حمل برای ارائه خدمات جهادی در دستور کار قرار دارد تا امکان خدمترسانی به روستاهای بالادست و مناطق دوردست افزایش یابد و فاصله زمانی حضور گروههای جهادی در مناطق مختلف نیز کاهش پیدا کند.
اردوی جهادی سهروزه ملاخیل با محوریت محرومیتزدایی و خدمترسانی مستقیم به مردم و با اجرای برنامههای عمرانی، پزشکی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و دامپزشکی به کار خود پایان داد.
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