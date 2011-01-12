گیلان، پرباران ترین استان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هفته گذشته 21 استان آسمانی بارانی را تجربه کردند و در استانهای گیلان و چهارمحال و بختیاری 16 میلیمتر بارش ثبت شد، استان چهارمحال و بختیاری مجموع بارشهای خود را از ابتدای سال آبی تاکنون به 59 میلیمتر رساند.

استان کردستان نیز با 15 میلیمتر بارش در هفته گذشته در جایگاه بعدی قرار گرفت و بارشهای آن از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 93 میلیمتر رسیده است.

هفته گذشته استان تهران با 14 میلیمتر بارندگی، 52 میلیمتر بارش را از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته و 60 میلیمتر بارش را نیز تا دیروز ثبت کرده است.

بارشهای استان مازندران نیز در هفته گذشته با 12 میلیمتر افزایش 156 میلیمتر گزارش شد و در جایگاه دومین استان پرباران قرار دارد.

در سال آبی جاری زنجان 41 میلیمتر، لرستان 77 میلیمتر، همدان 95 میلیمتر و قزوین 64 میلیمتر بارش داشتند و به ترتیب 10، چهار، پنج و هشت میلیمتر بارش را در هفته گذشته ثبت کردند.

استانهای آذربایجان غربی، شرقی و نیز خوزستان در هفته گذشته به ترتیب بارش 10، هفت و هشت میلیمتر را ثبت کردند و حجم بارشهای خود را در سال آبی به 39، 17 و 36 میلیمتر رساندند.

استانهای فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، سمنان، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان در هفته گذشته بدون بارش باران گزارش شدند.