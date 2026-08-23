به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در مورد غرق‌شدن نوجوان خرم‌آبادی در استخر کارگران توضیحاتی ارائه کرد.

این توضیحات به شرح زیر است:

در پی حادثه تلخ و ناگوار رخ‌داده برای یکی از نوجوانان همشهری در استخر ورزشی کارگران شهرستان خرم‌آباد ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه و همدردی صمیمانه با خانواده محترم ایشان، به‌منظور تنویر افکار عمومی و مزید استحضار، موارد زیر را اعلام می‌دارد:

حسب گزارش واصله فردی با سن حدوداً ۱۴ سال در استخر مذکور غرق می‌گردد که پس از انجام اقدامات اولیه توسط ناجی حاضر در استخر بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس برقرار نموده‌اند و با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه، فرد غرق شده با دارابودن علائم حیاتی به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل می‌گردد که قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ متأسفانه خبر فوت نامبرده از طرف بیمارستان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است استخر ورزشی کارگران، همانند سایر مجموعه‌های ورزشی استان، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد فی‌مابین جهت استفاده عموم، مدیریت و بهره‌برداری آن طی فرایند قانونی و در قالب مزایده برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شده است. بر اساس مفاد قرارداد، مسئولیت‌های مرتبط با بهره‌برداری و مدیریت مجموعه و الزامات قانونی، فنی، ایمنی و حقوقی مربوط به نحوه اداره و ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان، در حدود تعهدات قراردادی، بر عهده بهره‌بردار قرار گرفته است.

همچنین پیش از واگذاری و در طول دوره بهره‌برداری، الزامات و تذکرات لازم در زمینه رعایت مقررات قانونی، فنی و ایمنی و اجرای دقیق تعهدات قراردادی، به بهره‌بردار ابلاغ و بر رعایت آنها تأکید شده است.

بااین‌حال، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باتوجه‌به اهمیت موضوع و در راستای وظایف قانونی خود، بررسی ابعاد حادثه را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌نماید و تعیین مسئولیت نهایی، صرفاً بر اساس مستندات، بررسی‌های کارشناسی و نظر مراجع قانونی ذی‌صلاح خواهد بود.

تأکید می‌شود هدف از این توضیحات، رفع مسئولیت از هیچ شخص یا مجموعه‌ای نیست؛ بلکه ارائه تصویری دقیق از نحوه واگذاری، ساختار بهره‌برداری و حدود مسئولیت‌های قراردادی و اجرایی مجموعه ورزشی و جلوگیری از ایجاد ابهام در افکار عمومی است.

فلذا، این اداره کل ضمن ابراز تأسف مجدد از این حادثه، بر ضرورت رعایت دقیق تمامی ضوابط و استانداردهای ایمنی و حفظ سلامت و جان مراجعه‌کنندگان در کلیه اماکن ورزشی تأکید نموده و موضوع را تا روشن‌شدن ابعاد حادثه و مشخص‌شدن نتایج بررسی‌های مراجع ذی‌صلاح، با جدیت پیگیری خواهد کرد.