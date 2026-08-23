«شاهنامه» رایگان برای مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: علی شاپوران، شاهنامه‌پژوه در فرسته‌ای در کانال تلگرامی خود عنوان کرد که تصحیح مصطفی جیحونی را از شاهنامه به اجازه و تاکید این شاهنامه‌پژوه به اشتراک می‌گذارد و نوشت: «با اجازه و بلکه تاکید استاد مصطفی جیحونی، تصحیح ایشان از شاهنامه را به اشتراک می‌گذارم. تصحیح استاد جیحونی اگرچه نسخه بدل و تعلیقات ندارد، سرشار از نکات ناب است و در دسترس قرار گرفتن آن به حال محققان شاهنامه مفید خواهد بود. از ایشان ممنونم که این فایده را عام خواستند و امیدوارم اهل پژوهش از این تصحیح بهره ببرند.»

مصطفی جیحونی، شاهنامه‌پژوه نیز درباره تصمیم به اشتراک گذاشتن کتاب در کانال «فن ادبیات» به «ایسنا» می‌گوید: «بیش از ۲۵ سال از چاپ این تصحیح می‌گذرد و زمانی که ۲۰ و ۳۰ سال از چاپ کتاب بگذرد، همه می‌توانند از آن استفاده کنند و استفاده از کتاب عام‌تر می‌شود.» او در پاسخ به اینکه این قاعده برای مؤلفانی است که از دنیا می‌روند، اظهار می‌کند: «این قانون‌ها مراعات نمی‌شود، چند سال پیش هم موسسه‌ای چهار جلد را با کیفیت پایین به صورت پی‌دی‌اف منتشر کرده بود؛ نمی‌گویم این موسسه کار بدی کرده است، اتفاقا کار خوبی هم می‌کند، خواستم بگویم این قانون رعایت نمی‌شود.» جیحونی خاطرنشان می‌کند: «کتاب خیلی گران است، وحشتناک است. نمی‌شود کتاب خرید. کیفیت چاپ این کتاب هم خیلی خوب بود و اگر الان چاپ شود، ممکن است ۱۵ تا ۲۰ میلیون ‌تومان قیمتش شود و با این قیمت چه کسی می‌تواند کتاب را بخرد؟ با این روند با تاسف شاید روزی از کتاب کاغذی خداحافظی کنیم.»

شاهنامه جیحونی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان پژوهش برجسته فرهنگی - ادبی سال برگزیده شد، در پنج دفتر به چاپ رسیده است؛ جلد نخست دربر دارنده مقدمه مصحح و پیوست‌های لازم است و چهار مجلد دیگر شامل متن مصحح و ویراسته شاهنامه است. او دفتر اول را «کتاب صفر» نامیده و درباره این نام گفته است: کوشش من در برابر عظمت فردوسی و شاهنامه هیچ است؛ برای آنکه مقدمه و یادداشت‌ها در شماه چهار دفتر متن شاهنامه حساب نیاید آن را «کتابِ صفر» نام گذاشتم.

جیحونی در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: از مهر ۱۳۶۷، در ابتدا روزی ۱۶ ساعت و با بالا رفتن سن و درد مهره‌های گردن روزی ۱۰ الی ۱۲ ساعت روی این پژوهش کار کردم و تا به حال مجموعه نوشته‌هایم به بیش از ۱۰ هزار صفحه دست‌نویس رسیده که سه ‌هزار صفحه متن شاهنامه است و هفت هزار صفحه تصحیح شاهنامه. او همچنین گفته بود: «برای آسان‌خوان کردن متن شاهنامه برای نسل جوان، تمامی کسره‌های اضافه در داخل متن گذاشته شده و برخی کلمه‌ها هم اعراب‌گذاری شد. منتها اعراب‌گذاری کمی به روال کهن نزدیک‌تر است که با تلفظ امروزی کمی متفاوت است و ان‌شاءالله در چاپ‌های آینده، اعراب کلمه‌ها حذف شود.»