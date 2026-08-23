به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، هفتاد و پنجمین نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت به میزبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برگزار شد.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در این نشست با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این معاونت در حوزه توسعه روستایی، محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال، از امضای ۵ تفاهم‌نامه با بانک‌های مختلف برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد خبر داد و گفت: در این چارچوب، بالغ بر ۲۰ همت سرمایه از منابع بانکی جذب و برای احیای این واحدها تزریق خواهد شد.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم اظهار کرد: زمانی که قرار بر تأسیس این معاونت شد، رئیس‌جمهور تأکید کردند که معاونت توسعه روستایی باید «صدای بی‌صدایان» باشد؛ یعنی علاوه بر ۵۰ درصدی که رأی ندادند، آن بخش از جامعه که از نظام تصمیم‌گیری کشور حذف شده‌اند، از جمله مردم عشایری، روستایی و مناطق کمتر برخوردار، باید بار دیگر به حوزه تأثیرگذاری بازگردند.

وی افزود: من احساس کردم این اقدام، کاری وطن‌پرستانه و میهن‌دوستانه است و حتی اگر از مجلس خارج شوم، از این مسیر همچنان می‌توانم با مردم در ارتباط باشم. بر همین اساس، سفرهای استانی معاونت به‌گونه‌ای طراحی شده که به همه شهرستان‌های استان‌ها سفر کنیم و جلسات ما صرفاً جلسات گلخانه‌ای و محدود به مراکز استان‌ها نباشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان اینکه تاکنون این معاونت برای بررسی وضعیت و مسائل مردم روستایی، بالغ بر ۱۹۰ سفر شهرستانی داشته است، تصریح کرد: در ایام جنگ نیز به ۲۰ استان سفر کردیم.

حسین‌زاده ادامه داد: هفته گذشته در دولت، ۹ همت اعتبار برای حوزه روستایی و یک همت برای حوزه عشایری به تصویب رسید که در مجموع ۱۰ همت اعتبار را شامل می‌شود. همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی، با توجه به اینکه تاکنون متولی مشخصی در سطح کشور وجود نداشت، مصوبه مربوط به آن را از دولت دریافت کردیم تا معاونت بتواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند.



احصای یک میلیون بازمانده از تحصیل



وی با اشاره به اقدامات معاونت در زمینه احصای آمار بازماندگان از تحصیل گفت: حدود یک میلیون نفر بازمانده از تحصیل هستند که ما این تعداد را بر اساس کد ملی، شماره تماس و کد پستی احصا کردیم. همچنین یک مرکز تماس راه‌اندازی کردیم و با واقعی‌سازی ارقام، دهک اقتصادی و علت بازماندن از تحصیل این افراد را نیز مشخص کردیم.

حسین‌زاده افزود: در گام نخست، ۵ استان که بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را دارند، به‌عنوان استان‌های هدف انتخاب شده‌اند.

تمرکز معاونت بر اقتصاد پایدار روستا

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با تأکید بر اینکه بخش عظیمی از اعتبارات معاونت توسعه روستایی به موضوع اقتصاد پایدار روستا اختصاص یافته است، گفت: تلاش ما این است که با حل مسئله اقتصاد پایدار از مبدأ، زمینه رفع مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ را نیز فراهم کنیم.

وی ادامه داد: از صندوق توسعه ملی، ۳ همت جذب ریالی و ۲ میلیارد دلار جذب ارزی داشته‌ایم و منابع ارزی را در استان‌های صرفاً مرزی هزینه کرده‌ایم تا امنیت پایدار و دلگرمی مردم این مناطق به نظام و کشور افزایش یابد. همچنین از حساب پیشرفت و عدالت نیز ۴ همت ظرفیت استفاده خواهیم کرد.



حسین‌زاده تأکید کرد: باید کاری کنیم که مردم بدون دغدغه و با اجرای پیوست عدالت مورد تأکید دکتر پزشکیان، به زیرساخت‌ها و امکانات دسترسی داشته باشند. نگاه دکتر پزشکیان، درآمدزا کردن مردم است و بر همین اساس، امسال ۱۳۰ همت از محل حساب پیشرفت و عدالت برای اشتغال‌زایی اختصاص می‌یابد؛ این رقم در سال گذشته ۷۰ همت بوده است.



وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی مرکز احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد کشور گفت: با ۵ بانک تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و بالغ بر ۲۰ همت سرمایه از بانک‌ها جذب کرده‌ایم تا به واحدهای راکد و نیمه‌راکد اختصاص یابد و این واحدها مجدداً فعال شوند.

حسین‌زاده با اشاره به دشواری شکل‌گیری یک ساختار جدید در دولت گفت: راه‌اندازی یک ساختار و معاونت جدید کار دشواری است، اما در همین مدت کوتاه، معاونت توسعه روستایی اقدامات زیرساختی و مهمی را دنبال کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تهیه اطلس سرمایه‌گذاری روستایی اشاره کرد که در حال نهایی شدن است.

وی افزود: با این حال، در حوزه اطلاع‌رسانی این اقدامات و گفتمان‌سازی درباره رویکرد رئیس‌جمهور در زمینه ثروتمند کردن مردم روستاها، به همراهی همه رسانه‌ها نیازمندیم.

روستاییان باید برای زندگی با شأن و کرامت آماده شوند

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در این نشست با اشاره به استمرار مهاجرت از روستاها به شهرها گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه بسیاری از مشکلات روستاها از جمله در حوزه راه، بهداشت و آموزش برطرف شده، اما همچنان در مرحله اجرا شاهد ادامه مهاجرت به شهرها و کاهش جمعیت روستاها هستیم. بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه روستا باید بومی و همسو با زیست‌بوم مردم باشد.



سخنگوی دولت ادامه داد: امیدوارم با تلاش‌هایی که معاونت توسعه روستایی و همکاران آن انجام می‌دهند، نسلی که امروز در روستاها زندگی می‌کند، برای یک زندگی با شأن، شرافت و کرامت انسانی و برخوردار از رونق اقتصادی آماده شود تا با ایجاد اقتصاد پویا در این مناطق، روند مهاجرت کاهش یابد.