روایتِ مقاومت و ایثار در ویترینِ نشریات کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، از میلاد باسعادت حضرت امام رضا (ع) تا ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، فضای مطبوعات کودک و نوجوان کشور شاهد حضور پررنگ آثار نویسندگان کارگروه «بانوی فرهنگ» بود. این آثار که در نشریات تخصصی نظیر «سقاخونه»، «کبوترنامه»، «گلدسته»، «نقاره‌خونه» و ویژه‌نامه «جامع‌القلوب» منتشر شده‌اند، طیف متنوعی از دغدغه‌های فرهنگی و اعتقادی را پوشش داده‌اند.



این مجموعه آثار در دو محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند؛ بخشی از این تولیدات با هدف آشنایی عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با سیره و تاریخ زندگی معصومان (ع) در قالب داستان‌های تاریخی تدوین شده‌اند و بخش دیگر به مباحث روزِ ادبیات مقاومت و دستاوردهای توان موشکی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند.



در این فعالیت ادبی، نام هفت تن از نویسندگان فعال این حوزه یعنی محبوبه آقاجانی، فاطمه تخمه‌چی، مونا سادات خضرائی، مریم دوست‌محمدیان، فاطمه رهنما، سمیرا مهرآور و رامونا میرحاجیان به چشم می‌خورد که با آثاری همچون «معلم هشت‌ساله»، «موشک‌های خوشمزه»، «کیسه پول»، «شهر کوچک ما»، «دو قلک کوچک»، «سکه‌هایی به نام میناب» و «مسابقه موشکی»، همراه با مجموعه‌ای از کوتاه‌نوشت‌ها و آثار پی‌نما، سهم بسزایی در غنای محتوایی این نشریات داشته‌اند.



یکی از نکات برجسته در این دوره از فعالیت‌های «بانوی فرهنگ»، توجه ویژه به مخاطبان بین‌المللی در ایام پیاده‌روی اربعین بود. در همین راستا، برخی از داستان‌های حوزه ادبیات مقاومت که به توان موشکی ایران می‌پردازند، تحت عناوین «صَوَارِیخُ شَهِیَّةٌ»، «مَتَاعِبُ جِذْرِیَّةٌ» و «ذوالآذَانُ الصَّارُوخِیَّةُ الشُّجَاع» به زبان عربی ترجمه شدند. این آثار که در ویژه‌نامه «جامع‌القلوب» منتشر شده بودند، در طول مسیر پیاده‌روی اربعین میان کودکان زائر توزیع شد تا روایتی ایرانی از مقاومت را با زبانی ساده و کودکانه به مخاطبان عرب‌زبان عرضه کند.



تداوم این حضور در عرصه مطبوعات کودک و نوجوان، نشان‌دهنده عزم جدی اعضای این کارگروه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داستانی جهت روایت مفاهیم کلان دینی و ملی است؛ حرکتی که تلاش دارد با زبانی متناسب با مخاطب کم‌سن‌وسال، پیوند میان ادبیات داستانی و فرهنگ اصیل مقاومت را تقویت نماید.