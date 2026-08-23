به گزارش خبرنگار مهر، تولید روغن خوراکی در کشور بیش از ۹۵ درصد وابستگی دارد. واردات انواع دانههای روغنی، روغن خام، پالم و... از جمله محصولاتی است که برای تولید روغن خوراکی وارد میشود.
در کشور تنها بخش کوچکی از دانه روغنی کلزا تولید میشود که آمار کمی را به خود اختصاص داده است.
بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار موضوع تسهیلسازی فرایند ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی، ثبت سفارش انواع روغن خام (سویا ،کلزا و آفتابگردان) و روغن پالم بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان از تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۵ امکانپذیر است.
متقاضیان واردات کالاهای مذکور میتوانند از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.
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