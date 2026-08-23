به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام‌های جداگانه به همسران و خانواده‌های معظم شهیدان محمدجواد تندگویان، عزیز نصیرزاده، رحمان دادمان، سید اسماعیل خطیب، محمدعلی رجایی، رستم قاسمی، محمدجواد باهنر، مصطفی چمران، محمدعلی فیاض‌بخش، سید موسی نامجو، جواد فکوری، حسن عباسپور طهرانی فرد، محمود قندی، علی اردشیر لاریجانی، سید کمال خرازی، حسین امیرعبداللهیان، علی شمخانی، موسی کلانتری، علی‌اکبر سلیمی جهرمی و سید ابراهیم رئیسی، یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بالاخص شهدای دولت جمهوری اسلامی ایران را تداعی‌گر همت والا و ستودنی کارگزاران مدبر و شجاع و نقش بی‌بدیل ایشان در عرصه راهبری ارکان این نظام مقدس و خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم شریف ایران دانست و تصریح کرد: جایگاه گران سنگ دولتمردان شهید، این متعهدان امین و پرتلاش که با ایثار و از خود گذشتگی زائد الوصف خویش، مأمن امید و آرامش مردم و موجبات تداوم این مسیر نورانی شده‌اند بر کسی پوشیده نیست و همچون چراغی پرفروغ در سپهر نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جاودانه خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به همسران و خانواده‌های معظم دولتمردان شهید به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بالاخص شهدای دولت جمهوری اسلامی ایران، تداعی‌گر همت والا و ستودنی کارگزاران مدبر و شجاع و نقش بی‌بدیل ایشان در عرصه راهبری ارکان این نظام مقدس و خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم شریف ایران است. جایگاه گران‌سنگ دولتمردان شهید، این متعهدان امین و پرتلاش که با ایثار و از خودگذشتگی زائدالوصف خویش، مأمن امید و آرامش مردم و موجبات تداوم این مسیر نورانی شده‌اند، بر کسی پوشیده نیست و هم‌چون چراغی پرفروغ در سپهر نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جاودانه خواهد ماند.

ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدای عظیم‌الشأن دولت و تجدید میثاق با آرمان‌های رفیع ایشان؛ از صبر، شکیبایی و پایمردی شما خانواده بزرگوار که یادگاران تعهد، غیرت و مسئولیت‌پذیری کارگزاران صدیق نظام اسلامی هستید، قدردانی نمود و علوّ درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن شهید والامقام از خداوند قادر متعال مسألت دارم.

بی‌تردید نام و راه آن شهید معزز، چراغ هدایت امروز و فردای ایران اسلامی و سرمایه‌ای ارزشمند و ابدی برای عزت، همبستگی و وفاق ملی ماست.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران