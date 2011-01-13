دو میلیون نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی‌ محمد عظیمی ظهر پنج شنبه که به‌ منظور نظارت و بازرسی از فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد زنجان در این استان حضور داشت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزار و 884 کانون در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد، 350 کانون به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند.

توسعه برنامه ‌های قرآنی از محورهای اصلی ستاد کانون‌های مساجد است

عظیمی با اشاره به اینکه این ستاد پس از تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با شبیخون فرهنگی در سال 71 تأسیس شد، گفت: افزایش ضریب فرهنگی مساجد، از شاخص‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردهای این ستاد است.

وی با بیان اینکه توسعه برنامه ‌های قرآنی کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد از دیگر محورهای ستاد عالی کانون‌های مساجد است، افزود: راه‌اندازی خانه‌های نور در کنار مساجد و اجرای طرح تلاوت نور، از جمله برنامه‌های مربوط به این محور است.

دبیر کمیته حمایت از موسسات فرهنگی و مراکز دینی کشور با اشاره به تأسیس و گسترش کتابخانه‌های مساجد توسط ستاد‌ عالی کانون ‌های مساجد، خاطر نشان کرد: کتابخانه‌ های کانون‌ های مساجد، کم ‌هزینه ‌ترین و پرثمرترین واحد برای مطالعه است و در حال حاضر دو هزار و 777 باب کتابخانه در کنار کانون‌های مساجد فعال است.

4500 مسجد در سطح کشور مجهز به کتابخانه باز هستند

عظیمی با بیان اینکه هم اکنون چهار هزار و 500 مسجد در سطح کشور مجهز به کتابخانه باز هستند، اظهار داشت: ارسال کتاب ‌های کمک آموزشی به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، از دیگر فعالیت‌ های ستاد عالی کانون‌ های مساجد در زمینه گسترش کتابخانه ‌های کانون ‌هاست.

وی با اشاره به این ‌که همه ساله تجهیزاتی چون میز، صندلی و قفسه کتاب به کتابخانه‌ های کانون‌ های مساجد اختصاص داده می‌شود، افزود: در طول دولت دهم، کتاب‌ هایی در عناوین مختلف به ارزش 25 میلیارد ریال به این کانون‌ها ارسال شده است.

مشاور دبیر اجرایی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور ، گسترش برنامه‌های تبلیغی و ترویجی را از دیگر محورهای فعالیت ستاد عالی کانون‌های مساجد عنوان کرد و گفت: در این محور می‌توان به فعالیت خبرگزاری شبستان به‌ عنوان خبرگزاری رسمی و ویژه خبرهای دینی اشاره کرد که علاوه بر انعکاس اخبار ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور، تبلیغ و ترویج فعالیت‌های دینی را نیز برعهده دارد.

عظیمی خاطر نشان کرد: با رویکردهای جدی دولت نهم و دهم در حوزه فرهنگی و انجام فعالیت های جدی مسجد محوری در این دوره در حال حاضر شمار کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به هشت هزار و 884 باب رسیده است.

350 کانون تخصصی مساجد در 14رشته مورد علاقه جوانان در کشور فعالیت می کند

وی با اشاره به ارتقا مناسب سطح کمی و کیفی فعالیت این کانون ها، تشکیل کانونهای تخصصی را نماد کیفیت بخشی به فعالیت این کانون ها دانست و یاد آور شد: در حال حاضر 350 کانون تخصصی فرهنگی هنری مساجد در 14رشته مورد علاقه جوانان و نوجوانان در کشور فعالیت می کند.

عظیمی شاخص ترین فعالیت این ستادها را شامل، افزایش ضریب نفوذ کانونها، جذب و استمرار حضور جوانان و نوجوانان در مساجد، راه اندازی کانونهای تخصصی، توسعه برنامه های قرآنی، تاسیس و گسترش کتابخانه های مساجد، گسترش برنامه های تبلیغی و ترویجی، مشارکت در اجرای طرح های ملی و فرهنگی، ارتقای سطح مهارتی اعضای کانونهای فرهنگی برشمرد.

18هزار و 400 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد به دوره های آموزشی اعزام شدند

دبیر کمیته حمایت از موسسات و مراکز فرهنگی دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به افزایش جذب جوانان و نوجوانان در این کانونها گفت: از سال 84 تا کنون 18هزار و 400 نفر از اعضای این کانون ها به دوره های آموزشی اعزام شده اند که شش هزار و 400 نفر از این تعداد مربوط به دوران فعالیت دولت نهم است.

عظیمی شمار اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور را بیش از دو میلیون نفر ذکر کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح تلاوت نور در مساجد در زمان حاضر در بیش از 25 هزار مسجد این طرح اجرا می شود.

وی ایجاد کتابخانه های باز در چهار هزار و 500 مسجد کشور و ارسال کتابهای کمک آموزشی به کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از اقدامات ویژه انجام شده در این مراکز عنوان کرد و تشکیل هسته های پژوهشی در کانونهای مساجد، حمایت از 30 طرح پژوهشی برتر، تولید و انتشار 13عنوان کتاب با 59 هزار جلد را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این حوزه عنوان کرد.