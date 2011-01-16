مبلمان شهری تهران در برنامه ای پنجساله ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شوشتری با بیان این مطلب اظهار داشت: یک از برنامه های پیش بینی شده سازمان زیباسازی در سال 90 برای مناطق تهران، ساماندهی مبلمان شهری است که در صورت تصویب شورای شهر به اجرا در می آید.

وی افزود: در سال آینده پنج محور اصلی در مناطق 22 گانه و جمعا 110 محور ، از لحاظ مبلمان شهری ساماندهی می شوند و به مرور این طرح درتمام محورها گسترش می یابد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی، ساماندهی مبلمان شهری را شامل ساماندهی سطل زباله، نیمکت ها، مخازن، کیوسک ها و ... دانست و ادامه داد: به دنبال این هستیم که مبلمان شهری دارای نظام واحد و الگوی مناسبی از لحاظ رنگ، جنس، ارگونومی و دیگر استانداردها باشد ضمن اینکه در این طرح در کنار رعایت تنوع گونه های مبلمان شهری به وحدتی در خصوص آنها نیز برسیم.

شوشتری کمیته مبلمان شهری را از کمیته های تازه تشکیل شده در سازمان زیباسازی برای عملیاتی نمودن این طرح عنوان کرد و افزود: دراین کمیته همه عناصر مبلمان شهری مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری می شود همچنین این اقدام با هماهنگی حوزه های مربوط از جمله حوزه حمل و نقل و ترافیک به منظور ساماندهی تابلوهای شهری ، شرکت ساماندهی مشاغل برای ساماندهی کیوسک ها و... انجام می شود، نمایندگان این حوزه ها در کمیته مبلمان شهری نیز حضور دارند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با تاکید بر اینکه دستیابی به الگوی واحد مبلمان شهری به معنای به کارگیری یک مدل واحد در تمامی معابر تهران نخواهد بود بیان داشت : به عنوان مثال در این طرح از یک مدل نیمکت در تمام سطح شهر استفاده نخواهد شد بلکه چند مدل مشخص و مطابق با استانداردها تعیین و در معابر نصب می شود.

شوشتری ادامه داد : درعین حال عناصر مبلمان شهری به کاررفته در یک معبر ، با یکدیگر تناسب دارند.

وی در ادامه جانمایی نامناسب عناصر شهری را نیز از دیگر مشکلات موجود در تهران دانست و افزود : بسیاری از عناصر مبلمان شهری کیفیت و شرایط مناسبی دارند اما در مکان نامناسبی نصب شده اند، ساماندهی جانمایی این عناصر نیز در دستور کار سازمان زیباسازی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی افزود : جانمایی مناسب عناصر و مبلمان شهری اقدامی است که به تحقق ساماندهی مبلمان شهری کمک می کند.

شوشتری همچنین از تشکیل گروه نظارتی سازمان زیباسازی خبر داد و گفت : این گروه نظارتی ، اقدامات زیباسازی رخ داده در تهران را مورد بررسی قرار می دهد تا این اقدامات براساس ضوابط و استانداردهای معین انجام شود.