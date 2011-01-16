جزئیات تغییرات پروازی امروز هما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" گزارش داد: با توجه به بارش سنگین برف در تهران و بسیاری از استانهای کشور در برنامه پروازی امروز یکشنبه پروازهای هما تغییراتی ایجاد شده است.

پروازهای امروز صبح تا زمان مشخص نشدن وضعیت باند فرودگاه مهرآباد انجام نخواهند شد.

پروازهای دارای تغییر برنامه

به دلیل شرایط باند فرودگاه مهرآباد تعدادی از پروازهای به مقصد تهران که شب گذشته انجام نشده اند، با تاخیر انجام می شوند. لازم به ذکر است در صورت مهیا نشدن شرایط فرود در فرودگاه مهرآباد این پروازها ممکن است دیرتر نیز انجام شوند :



پرواز شماره 422 شیراز-تهران یا 3 ساعت و 40 دقیقه تاخیر ساعت پرواز 16:10

پرواز شماره 3399یزد - تهران ساعت 12:30

پرواز شماره 3342 تبریز-تهران ساعت 12:30

پرواز شماره 3386 کرمانشاه - تهران ساعت 12:30

پرواز شماره 3365مشهد-تهران ساعت 12:30

پرواز شماره 3350 کیش-تهران ساعت 12:30

پرواز شماره 3330 اهواز-تهران ساعت 12:30

پرواز شماره 3358 شیراز - تهران ساعت 13:00(انتقال مسافران پرواز 658 شب گذشته دبی-تهران که در شیراز فرود آمده بود)

پرواز شماره 762 (استکهلم-تهران که به دلیل شرایط فرودگاه امام در تبریز فرود آمده است )تبریز-فرودگاه امام ساعت 13:00

پرواز شماره 225 تهران-اصفهان ساعت 15:45

پرواز شماره 251 اصفهان - رشت ساعت 17:20

پرواز شماره 250رشت-اصفهان ساعت 19:20

پرواز شماره 224 اصفهان-تهران ساعت 21:30



تغییر در پروازهای بین المللی



پرواز شماره 723 تهران -هامبورگ با 7 ساعت و 45 دقیقه تاخیر ساعت پرواز از تهران 17:00 زمان نشستن به وقت محلی 20:15

پرواز 722 هامبورگ-تهران با 7 ساعت و 45 دقیقه تاخیر زمان پرواز 21:45 زمان فرود در فرودگاه امام خمینی 05:35 بامداد دوشنبه

پرواز شماره 501 تهران-بغداد با 6 ساعت و 30 دقیقه تاخیر ساعت پرواز 15:30

پرواز شماره 500 بعداد -تهران با 6 ساعت و 30 دقیقه تاخیر ساعت پرواز 17:35

پرواز شماره 656 دبی-شیراز با 3 ساعت و 45 دقیقه تاخیر ساعت پرواز 14:30

پروازهای باطل شده :

پروازهای شماره 397-615-614-396 تهران-شهرکرد-کویت و بالعکس

پروازهای شماره 409-408 تهران بوشهر - تهران

پروازهای شماره 472-473 تهران -کرمان - تهران

پروازهای شماره 237-236 تهران - اصفهان - تهران

پروازهای شماره 279-278 تهران - ارومیه - تهران

پروازهای شماره 203-202 تهران -اصفهان - توحید و بالعکس

پروازهای شماره 211-210 تهران - لاوان-اصفهان و بالعکس

پروازهای شماره 283-282 تهران - کرمانشاه- تهران

پروازهای شماره 383-382تهران -زاهدان-چابهار و بالعکس

پروازهای شماره 292-293 تهران - یزد - تهران

پروازهای شماره 417-416 تهران - اهواز - تهران

پروازهای شماره 323-322 تهران-شیراز-تهران

پروازهای شماره 493-492 تهران -اردبیل-تهران

پروازهای شماره 243-242 تهران-رشت-تهران

پروازهای شماره 455-454 تهران - بندرعباس - تهران

پروازهای شماره 285-284 تهران-کرمانشاه-تهران

پرواز شماره 294-295 تهران - یزد - تهران

گفتنی است، این آخرین تغییرات پروازی هما تا لحظه انتشار خبر - 13 و 25 دقیقه - است.