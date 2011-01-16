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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

طی دو روز اخیر؛

28 میلی متر باران در استان بوشهر بارید

28 میلی متر باران در استان بوشهر بارید

بوشهر - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد هواشناسی استان بوشهر گفت: طی دو روز گذشته 28 میلی متر باران دراین استان باریده است.

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: ابرهایی که از بامداد دیروز وارد آسمان استان شده بودند بارش آنها تا ظهر امروز (یکشنبه) همه نقاط استان را در برگرفته است.

وی اظهار داشت: تا این ساعت میزان بارش در بندر ریگ 30 میلی متر، جزیره خارک 28 میلی متر، بوشهر 25 میلی متر، برازجان 23میلی متر، گناوه 21 میلی متر، دیلم 17 میلی متر و اهرم 15 میلی متر گزارش شده است.

کارشناس ارشد هواشناسی استان بوشهر گفت: سامانه بارش زا اکنون در جنوب استان فعال است و بر اساس گزارشها بارش تا اواخر وقت امشب ادامه دارد.

راستگو همچنین از ورود سامانه بارش زای دیگری در روز چهارشنبه خبر داد.

کد مطلب 1233303

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