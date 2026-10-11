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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی در هرمزگان اجرا شد

حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی در هرمزگان اجرا شد

بندرعباس- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از اجرای حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی، مأمور یگان امداد فراجا، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: پس از وقوع جنایت قتل شهید ستوان سوم رضا احترامی مأمور یگان امداد فراجا در بندرعباس پرونده قضایی متهم پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ارسال شد.

وی افزود: پس از صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی، جلسات رسیدگی با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار شد و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، متهم به مجازات قصاص نفس محکوم شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان، تصریح کرد: حکم صادره پس از طی مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید شد و در نهایت حکم قصاص قاتل به اجرا درآمد.

اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم مخل امنیت، خاطرنشان کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور درباره مقابله با جرایم مخل امنیت و حمایت از ضابطان با افرادی که به هر نحو امنیت جامعه را مختل کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

شهید ستوان سوم رضا احترامی مأمور یگان امداد شهرستان بندرعباس در جریان مقابله با قاچاقچیان سوخت و درگیری با آنان به شهادت رسید.

کد مطلب 6974027

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