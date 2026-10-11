حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی در هرمزگان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: پس از وقوع جنایت قتل شهید ستوان سوم رضا احترامی مأمور یگان امداد فراجا در بندرعباس پرونده قضایی متهم پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ارسال شد.

وی افزود: پس از صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی، جلسات رسیدگی با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار شد و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، متهم به مجازات قصاص نفس محکوم شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان، تصریح کرد: حکم صادره پس از طی مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید شد و در نهایت حکم قصاص قاتل به اجرا درآمد.

اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم مخل امنیت، خاطرنشان کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور درباره مقابله با جرایم مخل امنیت و حمایت از ضابطان با افرادی که به هر نحو امنیت جامعه را مختل کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

شهید ستوان سوم رضا احترامی مأمور یگان امداد شهرستان بندرعباس در جریان مقابله با قاچاقچیان سوخت و درگیری با آنان به شهادت رسید.