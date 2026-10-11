امید هاشملو کارگردان مستند «مرزهای خاموشی» که در گروه «هنروتجربه» درحال اکران است در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: وقتی خبر اکران «مرزهای خاموشی» در «هنروتجربه» را به اطلاع دوستان می‌رساندم با تعجب می‌پرسیدند مگر «هنروتجربه» هنوز هست؟ اما خوشبختانه ‌«هنروتجربه» هست و هنوز تنها امکان برای نمایش فیلم‌های مستند در سالن‌های سینما و در شهرهای مختلف است.

وی درباره شرایط اکران فیلمش گفت: اطلاع‌رسانی و تبلیغات بسیار محدود است و با وجود تلاش‌های خودمان برای پخش پوستر و تراکت در مکان‌های فرهنگی و تبلیغات مجازی هنوز مخاطب از اکران فیلم بی‌خبر است.

این کارگردان درباره بازخورد مخاطبان نسبت به فیلمش بیان کرد: «مرزهای خاموشی» درباره یک هنرمند و بحرانی است که از سر می‌گذراند. موسیقی، حرفه‌ و ابزار بیان او است و طبیعتاً سهم زیادی در زندگی او دارد اما موضوع اصلی فیلم نیست. باخوردها در کل مثبت بوده و به نظر می‌رسد کسانی که فیلم را دیدند، رضایت داشتند. خیلی‌ها از اینکه چنین سوژه‌ای (پرداختن به موسیقی متال) مجال نمایش رسمی پیدا کرده است، تعجب کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اکران مستند در سینما و به خصوص گروه «هنروتجربه» برای جذب مخاطب مناسب است، گفت: کافی است به پوستر فیلم‌های سینمایی در حال اکران نگاهی بیندازید که متوجه وضعیت اسف‌بار سینما شوید. فیلم‌های تجاری مبتذل پای مخاطب با فکر و با سلیقه را از سینما بریده و برقراری دوباره این ارتباط برای فیلم مستند که معمولاً به قصد سرگرم کردن مخاطب ساخته نمی‌شود، کار بسیار دشواری است. به نظرم «هنروتجربه» با امکانات بسیار محدودی برای تبلیغ فیلم‌ها مواجه است و این برای جذب مخاطب کافی ‌نیست.

هاشملو در ادامه گفتگو درباره سوژه این مستند توضیح داد: آشنایی من با همایون مجدزاده و گروه «کَهت‌مَیان» به کنسرت‌های آنها در اوایل دهه هشتاد بر می‌گردد. آنها از سال ۸۴ هیچ اجرایی نداشتند تا اینکه در سال ۹۳ با اعضای جدید به صحنه برگشتند. این اتفاق توجه من را جلب کرد و به دلیل آشنایی شخصی که از قبل داشتم سر تمرین‌های گروه حاضر شدم و در جریان اتفاقاتی که از سر گذرانده بودند، قرار گرفتم. همایون تسلیم نشده بود و این انگیزه اصلی ساخت فیلم بود.

وی ادامه داد: از پاییز ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۳۹۷ فیلمبرداری کردیم و در ۱۴۰۱ فیلم آماده نمایش بود. حتی به جشنواره «سینماحقیقت» هم ارائه شد اما شرایط جامعه بسیار ملتهب شد و عملاً امکان نمایش وجود نداشت. ما جز چند اکران محدود پیگیر نمایش فیلم نبودیم. هرچند حالا هم فیلم در میانه جنگ اکران شده است و این شرایط ادامه دارد.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که در این مستند موسیقی متال صرفاً یک ژانر موسیقایی است یا آن را به عنوان شیوه‌ای از زندگی و نوعی مواجهه با جهان پیرامون شخصیت اصلی بررسی کرده‌ است، گفت: کاراکتر این فیلم و موسیقی رابطه تنگاتنگی دارند که به قول خودش هم او را نابود کرده و هم نجاتش داده است. اساساً موسیقی متال برای نوازندگانش بیشتر از یک شکل موسیقی است و کارکردی آئینی دارد و به نوعی شیوه‌ زندگی است. «مرزهای خاموشی» به وضوح درباره نحوه درونی شدن این نوع موسیقی و تلفیق آن با ریشه‌های فکری و فرهنگی ما است.

وی درباره انتخاب عنوان فیلم اظهار کرد: «مرزهای خاموشی» اشاره به موقعیتی دارد که شخصیت فیلم خودش را گرفتار آن می‌بیند؛ در مرز زوال یا در آستانه تاریکی و سکوت بودن. با شناخت بیشتر کاراکتر و کشمکش‌های او این عنوان به ذهنم رسید و به نظرم تصویر دقیقی از وضعیت او ارائه می‌کرد.

هاشلمو در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصویر مخدوش موسیقی متال در ذهن بخشی از جامعه آیا این مستند تلاشی برای اصلاح این تصویر داشته است، گفت: تلاش ما ارائه تصویر صادق و صمیمی از احوالات یک هنرمند مستقل معاصر بود با همه زمختی و ظرافت‌هایش. بخشی از جریان رسمی فرهنگ در سال‌های گذشته تلاش کرد که موسیقی راک و متال را حذف کند ولی آنها فقط به زیرزمین‌ها رانده شدند و باز از اینجا و آنجا سر برآوردند. دیدن «مرزهای خاموشی» می‌تواند نگاه این افراد را به موسیقی متال تغییر دهد.

این کارگردان در پایان تاکید کرد: مدت طولانی روی طرحی درباره فرهاد مهراد کار کرده‌ام و به زودی کار را شروع می‌کنم. امیدوارم تولید این فیلم مثل «مرزهای خاموشی» به درازا نکشد.

فیلم «مرزهای خاموشی» ماجرای گروه موسیقی متال «کَهت‌مَیان» است که بعد از ۱۰ سال با اعضای جدید به صحنه باز می گردد؛ همایون آهنگساز و مؤسس گروه، در آستانه میانسالی و در کشمکش با احساس شکست و تلف شدن عمر است. او برای ساخت آلبومی با مایه‌های موسیقی ایرانی سفری را آغاز می‌کند.