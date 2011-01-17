سد مخزنی تراز در لالی احداث می شود

مسعود شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهار داشت: با احداث این سد آب کشاورزی دو هزار و 500 هکتار از اراضی دشت لالی تامین می ‌شود که به توسعه کشاورزی منطقه کمک می کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل کم آبی کشاورزان منطقه در حال کشت دیم هستند اما با احداث این سد کشاورزان می توانند اقدام به کشت آبی کنند.



این مسئول در سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه این سد با مخزن 175 میلیون متر مکعب و ارتفاع 82 متر در نظر گرفته شده است، گفت: رها سازی آب مازاد بر مصرف ذخیره شده در پشت سد تراز و تداخل آن با آب رودخانه شور و تامین آب با دبی بهتر و تنظیم بالاتر برای نیروگاه گازی، اهمیت احداث این سد را افزایش می‌ دهد.



شهنازی با اشاره به مشخصات فنی این سد، عنوان کرد: در محل محور سد، عمق رسوبات آبرفتی حدود دو تا سه متر است و میزبان اصلی تنه سد کنگلومراهای یکپارچه و مقاوم بختیاری است که نفوذناپذیری بسیار کمی دارند.



وی متوسط دبی رودخانه را 13/5 متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد و افزود: آورد رودخانه نیز 162 میلیون مترمکعب است.



مدیر دفتر مطالعات نیروگاه های متوسط و معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در این طرح، نیروگاهی با ظرفیت 30/5 مگاوات و مجهز به دو توربین فرانسیس با محور عمودی طراحی شده که قادر به تولید سالانه 2/13 مگاوات ساعت برق برای تحویل به شبکه سراسری است.



به گفته شهبازی، مرحله نخست مطالعات سد تراز از سال 1383 آغاز و در زمان حاضر به اتمام رسیده و مرحله دوم مطالعات آن نیز هم اکنون در حال انجام است.



وی با اشاره به اینکه احداث این سد از مصوبات سفر هیئت دولت به خوزستان است، گفت: محل این سد بر رودخانه "هرکش تراز" از سرشاخه های شور لالی و حوضه آبریز رودخانه کارون واقع در پنج کیلومتری شمال شهرستان لالی در نظر گرفته شده است.