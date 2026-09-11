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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

تکمیل طرح‌های آبیاری لالی و هارکله نیازمند اعتبار فوری است

تکمیل طرح‌های آبیاری لالی و هارکله نیازمند اعتبار فوری است

لالی - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی لالی گفت: اولویت فعلی ما تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری یک هزار و ۵۰۰ هکتاری دشت‌های لالی و هارکله است.

حسین درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها در مجموع با مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار، زیربنای افزایش سطح زیرکشت و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به بازدید اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان از این پروژه‌ها افزود: روند اجرای طرح‌های آبیاری اراضی دشت لالی به مساحت ۶۵۰ هکتار و دشت هارکله به مساحت ۸۵۰ هکتار در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت تا راهکارهای لازم برای سرعت بخشی به اجرا اتخاذ شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی لالی در پایان تصریح کرد: با نهایی شدن این طرح‌ها، ظرفیت‌های جدیدی برای کشت محصولات متنوع از جمله غلات، دانه‌های روغنی و صیفی‌جات در فصول مختلف سال ایجاد می‌شود که نتیجه مستقیم آن افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان لالی خواهد بود.

کد مطلب 6944160

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