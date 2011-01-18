کویر چشم به راه باران / کم آبی همچنان بزرگترین مشکل کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خشکسالی در استان کرمان همچنان ادامه دارد و بارشهای پراکنده و مقطعی چند روز اخیر نیز نتوانسته مشکل کمبود آب در بزرگترین استان کشور را رفع کند.

این در شرایطی است که طی هفته گذشته تنها بارندگیهای مقطعی در برخی مناطق کرمان روی داد اما این بارندگی های اندک نتوانست عطش استان کویری کرمان را برطرف کند.

بسیاری از مناطق و شهرستانهای استان کرمان طی سال جاری همچنان چشم به راه بارندگی هستند و این درحالیست که هیچ بارندگی در این مناطق صورت نگرفته و از سوی دیگر در استانی که شغل اصلی مردم کشاورزی محسوب می شود بسیاری از منابع آب خشک و یا کم آب شده اند و سطح آبهای زیر زمینی نیز به شدت افت کرده است بطوریکه از در برخی نقاط چندین متر از سطح آبهای زیر زمینی کاشته می شود و این روند در حالی ادامه دارد که اضافه برداشت بیش از یک میلیارد مترمکعب آب در این استان همچنان ادامه دارد.

کرمانی ها چشم به راه بارانند

ادامه روند خشکسالی در استان کرمان بسیاری از بخشهای صنعتی و کشاورزی را تهدید می کند و لزوم چاره اندیشی برای حل مشکل آب کرمان و عملی شدن وعده های مسئولان از طرحهای بلند پروازانه ای همچون انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به کرمان باید درنهایت به انجام پروژه های عملی و کارا تبدیل شود.

75 درصد کاهش بارندگی و 70 درصد هدر رفت آب در کشاورزی

از سوی دیگر در استانی که کمبود آب بزرگترین مشکل است هم اکنون 95 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که متاسفانه بیش از 70 درصد آن هدر می رود.

هدر رفت آب در بخشهای آبیاری سنتی در حالی ادامه دارد که اجرای طرحهای مکانیزه کردن آبیاری علیرغم ارائه تسهیلات به دلایلی به کندی پیش می رود و نیازمند مساعدت بانکها در روان سازی تسهیلات است.

8 میلیمتر در کرمان باران بارید

سرپرست مرکز پیش ‌بینی هواشناسی کرمان در خصوص میزان بارندگی های کرمان از ابتدای مهرماه سال جاری اظهارداشت: بارندگی در سال جاری در استان کرمان در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیر یافته است.

حمیده حبیبی در خصوص بارندگی های اخیر کرمان نیز افزود: در این مدت کل میزان بارندگی کرمان هشت میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: این میزان بارندگی در مقایسه با بارندگی 32.4 میلیمتری سال گذشته کرمان 75 درصد کاهش داشته است.

سرپرست مرکز پیش ‌بینی هواشناسی کرمان گفت: بیشترین میزان بارندگی در سال جاری در لاله زار با تنها 23.6 میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: کهنوج و عنبرآباد نیز در رده های بعدی قرار دارند.

حبیبی افزود: بارندگی در بسیاری از شهرهای کرمان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه شده است.

در صورت ادامه روند فعلی تامین آب شرب در تابستان با مشکل مواجه می شود



مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان نیز در خصوص وضعیت بارندگی در کرمان ابراز نگرانی کرد و اظهارداشت:

در صورت عدم بارش باران در فصل تابستان برای تامین آب شرب نیز با مشکل مواجه می شویم.

محمد طاهری افزود: باید با برنامه ریزی مناسب از هم اکنون با توجه به کاهش بارندگی به فکر تابستان و کمبود آب باشیم.

این مسئول افزود: ستادی در این خصوص برای مدیریت مصرف آب در مناطق مختلف استان کرمان تشکیل خواهد شد.

طاهری گفت: از هم اکنون باید تعامل لازم بین مسئولان و مردم در راستای مصرف بهینه آب انجام شود.

این مسئول ادامه داد: برنامه جامعی در نقاط مختلف باید تدوین شود.

وی از مردم خواست با استفاده از وسایل مصرفی بهینه همچون شیرهای پور کننده، شیرهای اهرمی مصرف خود را کاهش دهند.

طاهری ادامه داد: هر شیر آب که در هر ثانیه یک بار چکه کند بخش زیادی از آب را هدر می دهد که سالانه شش هزار لیتر آب تنها در این بخش هدر می رود.

این مسئول بر جداسازی آب مصرفی در بخش آبیاری فضای سبز از سیستم آب شهری، مرمت لوله های فرسوده آب نیز تاکید کرد.

سطح آب در دشتهای کرمان افت کرد

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان نیز در ادامه با اشاره به خشکسالی های کرمان اظهارداشت: متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد اما یکی از بهترین راهکارهای استفاده از آبهای سطحی و استحصال این آبها است.

سید محسن ثمره هاشمی از ساخت چندین سد در مناطق مختلف کرمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این سد وضعیت آب کرمان در آینده نزدیک بهبود یابد.

وی با اشاره به هدر رفت بی رویه آب در بخش کشاورزی خواستار برنامه ریزی مسئولان در این بخش و فرهنگ سازی در بین کشاورزان شد.



ثمره هاشمی افزود: متاسفانه بارندگی در کرمان کاهش یافته است و سطح آبهای زیر زمینی نیز هر روز کاسته می شود.



وی ادامه داد: در بسیاری از دشتهای کرمان روند کاهش سطح آبها ادامه دارد و بسیاری از منابع آبی خشک شده اند.



وی از ادامه برداشت بی رویه آب از مخازن آب خبر داد و گفت: این مخازن آب طبیعی بعد از برداشت آب تخریب می شوند و دیگر احیاء آنها ممکن نخواهد بود.

لزوم تغییر الگوی کشت

استاندار کرمان نیز در جلسه بررسی وضعیت خشکسالی در کرمان با اشاره به خشکسالی در این استان اظهارداشت: هر چند کرمان با خشکسالی مواجه است اما در کوتاه مدت استفاده بهینه از منابع موجود بسیار تعیین کننده است.



اسماعیل نجار اجرای طرحهای مانند مکانیزه کردن زمین های کشاورزی در کرمان را ضروری دانست.



وی گفت: در صورت مصرف بهینه آب بسیاری از مشکلات در کوتاه مدت رفع می شود.



استاندار کرمان افزود: در برخی اقلام کشاورزی نیز که به آب زیاد و در نهایت بازدهی کم نیاز دارند نیز باید بازنگری صورت گیرد.



وی گفت: هزینه آب مصرفی در برخی از اقلام کشاورزی بیشتر از قیمت فروش محصول است و در نهایت نیز دولت پس از کشت باید از کشاورز برای خرید محصول حمایت کند.



نجار ادامه داد: مصرف بهینه آب در کنار طرحهای مختلف بسیار مهم است.

هم اکنون خشکسالی در کرمان به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است بطوریکه بسیاری از کشاورزان و دامداران در روستاها دست از کار کشیده اند و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند که موجب بروز مشکلات متعدد فرهنگی و اجتماعی شده است.