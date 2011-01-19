به گزارش خبرنگار مهر، تعیین قیمت ملی گندم و آرد همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اگرچه چشمانداز کاهش قیمت را در نانواییهای آزادپز و به خصوص نانهای صنعتی و فانتزی ترسیم میکرد؛ اما گویا برخی واحدهای تولیدکننده نان در اجرای این قانون با دولت همراه نشدهاند و همچنان در عرصه افزایش قیمت نان فانتزی، ترکتازی می کنند.
اختلاف قیمت در واحدهای فروش نان فانتزی
گذری به واحدهای پخت نان فانتزی در گوشه و کنار پایتخت نشان از اعمال سلیقهای قیمت در فروش انواع نان حکایت دارد؛ به نحوی که اختلاف قیمت در واحدهای فروش نان فانتزی در واحدهای یک محله، گاه به 100 تا 150 تومان هم می رسد. وقتی این اختلاف قیمتی را از فروشندگان نان پرس و جو می کنیم، پای کیفیت آرد تحویلی و نان تولیدی را به میان می کشند.
این موضوع را از زبان واحدهای نان صنعتی که به تازگی جای خود را در سفرههای مردم باز کرده اند هم می توان شنید. البته شاید بتوان تولیدکنندگان نانهای صنعتی را در همراهی بیشتری با دولت نسبت به نانواییهای پراکنده در سطح شهر دانست؛ چراکه آنها برای امضای تفاهم نامه با سازمان حمایت مصرف کنندگان پیشگام شده و توافق کرده اند که قیمت محصولات خود را بعد از اجرای قانون، از 12 تا 20 درصد کاهش دهند.
هزینههایمان بالا رفت
تهرانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده نان صنعتی می گوید: در راستای حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، توافق نامه ای با سازمان حمایت به امضا رسانده ایم که بر اساس آن، قیمت 7 محصول پرفروش خود از جمله باگت فرانسوی، ساندویچی فرانسوی کوچک، ساندویچی فرانسوی بزرگ، نان هات داگ، باگت معمولی، بربری و نان همبرگری را تا 20 درصد کاهش دهیم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: عدم افزایش قیمت، تا پایان فروردین سال 90 تضمین شده، این درحالی است که اگرچه قیمت ملی آرد نسبت به قیمت قبل از اجرای قانون، کمتر است، اما به واسطه تغییر قیمت حاملهای انرژی، هزینه ها افزایش یافته است.
این عضو انجمن تولیدکنندگان نانهای صنعتی می گوید: بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدی نان صنعتی که عضو انجمن تولیدکنندگان نانهای صنعتی هستند، از افزایش قیمت خودداری کردهاند، اما برخی شرکتها نیز در یک گام فراتر نسبت به کاهش قیمت، اقدام کردهاند.
تهرانی به یک معضل جدید در عرصه کاهش قیمت نانهای صنعتی اشاره کرده و میافزاید: البته به مرور زمان، این کاهش قیمت منجر به تمایل سوپرمارکتها برای خرید نانهای صنعتی شرکتهای تولیدی دارد که کاهش قیمت نداده اند، چراکه سود خرده فروشی آنها برای سوپرمارکتها بالاتر است؛ بنابراین با کاهش قیمت نانهای صنعتی از سوی برخی تولیدکنندگان مطرح، میزان اقبال سوپرمارکتها نسبت به خرید نان آنها نیز کمتر شده است.
وی خواستار افزایش کیفیت آرد تحویلی از سوی وزارت بازرگانی به تولیدکنندگان نان صنعتی میشود و می گوید: عملا آرد تحویلی به کارخانجات نان صنعتی با احتساب هزینه حمل و نقل و کیسه، 350تومان در هر کیلو تمام می شود، در حالیکه نانوایی های سنتی آرد را با قیمت 300 تومان در محل تحویل می گیرند.
تهرانی می گوید: در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان نان صنعتی مجبور هستند تا آرد کیفی را با آرد تحویلی از دولت مخلوط کرده تا بتوانند نان کیفی پخت کنند.
قولهای نان فانتزیها به وزارت بازرگانی
گفته های تهرانی در حالی مطرح می شود که وزارت بازرگانی در هفته های آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، جلسات مشترکی را با تولیدکنندگان آرد و نان برگزار و از آنها قول گرفت تا آرد کیفی از کارخانجات آرد تحویل بگیرد و در مقابل تحویل این آرد کیفی به نانوایان، نان کیفی را نیز طلب کند.
به اعتقاد مسئولان وزارت بازرگانی، افزایش کیفیت آرد و نان، یک شبه امکانپذیر نیست و فرآیندی 6 ماهه را طلب می کند، در حالی که مردم نیز به عنوان مصرفکنندگان نان، اگرچه هفته ابتدایی قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت های جدید را میپردازند اما بعضا از دریافت نان کیفی نیز محروم شده اند که به نظر می رسد باید فکری برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در این راستا کرد.
سرانه مصرف نان
برآوردها نشان می دهد که 94 درصد سرانه مصرف نان کشور را نانهای سنتی، 5 درصد را نان فانتزی و 1 درصد را نان صنعتی تشکیل می دهد، با این تفسیر که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، سهم نان سنتی 94 درصد، نان فانتزی 4 درصد و نان صنعتی به 2 درصد افزایش یافته است.
نان صنعتی به نان سرد بسته بندی شده همراه با شناسنامه تولید و پروانه ساخت تلقی می شود که بر روی بسته بندی، تاریخ و قیمت نان نیز ثبت شده باشد.
نان فانتزی باید تا 18 درصد کاهش یابد
همچنین محسن لزومیان، دبیر انجمن نانهای صنعتی استان تهران نیز به خبرنگار مهر می گوید: کاهش 12 تا 18 درصدی قیمت نانهای سنتی به تمامی اعضا ابلاغ شده است و بر این اساس آنها موظفند نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه کاهش قیمت را نیز در انواع نان محاسبه کنند.
وی می افزاید: مصرف کنندگان نیز می توانند هرگونه تخلف را علاوه بر شماره تلفن 124 با شماره تلفن 22374005 اطلاع دهند تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.
به گفته لزومیان، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تحلیلهای بازار نشان می دهد که مردم در خریدهای خود هدفمندتر عمل می کنند و بر همین اساس، تقاضای آنها برای خرید نان کاهش یافته است. به نحوی که هم اکنون نان صنعتی بعد از اجرای قانون، 30 درصد کاهش تولید داشته است.
جزئیات توافقات
بر اساس توافقات انجام شده از سوی وزارت بازرگانی با تولیدکنندگان نانهای صنعتی، قیمت نان باگت فرانسوی 350 تومان، ساندویچی فرانسوی کوچک 175 تومان، ساندویچی فرانسوی بزرگ 200 تومان، نانهات داگ 250 تومان، نان باگت معمولی 250 تومان، بربری فانتزی 400 تومان و نان همبرگری 175 تومان باید عرضه شود.
فروشندگان نان فانتزی چه میگویند
در این میان، فروشندگان نان های فانتزی در سطح شهر نیز برای افزایش قیمت خود دلایلی را مطرح میکنند. یکی از فروشندگان نان فانتزی در محله امیرآباد میگوید: برای پخت نان کیفی و جذب رضایت مشتریان مجبور هستیم که از آرد با کیفیت اعلا استفاده کنیم، یعنی آرد تحویلی از وزارت بازرگانی را با آرد با کیفیت مخلوط کرده و نان کیفی تحویل مردم بدهیم، بنابراین قیمت را هم باید معقول محاسبه کنیم.
وی تصریح می کند: از طرفی، هزینه های آب و برق و گاز نیز بالا رفته است و علاوه بر اینکه باید این افزایش قیمت را در مغازه متحمل شویم، دستمزد کارگران و تامین هزینه های خانوار بعد از اجرای قانون هدفمندی نیز به هزینهها اضافه میشود.
یکی دیگر از فروشندگان نان در خیابان ولیعصر هم می گوید: اگر دولت آرد کیفی را با قیمت ملی در اختیار نانوایان قرار دهد، به طور قطع آنها هم کیفیت کالای تولیدی خود را بالا می برند، اما اگر قرار باشد آرد را آزاد بخریم تا کیفی باشد و در مقابل قیمت نان را هم کاهش دهیم، برای ما صرفه اقتصادی ندارد.
وی می افزاید: البته شاید دلیل عدم کاهش قیمت از سوی برخی نانوایان نیز استفاده از نیروی ماهر باشد، چراکه باید این نیروها را بیمه کرد و همین امر، هزینه بر واحد صنفی تحمیل می کند؛ چراکه با افزایش قیمت، هزینه های خانوار بالا می رود و کارگر نیز باید دستمزد بالاتری را دریافت کند تا کار کیفی انجام دهد.
حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی نیز در این رابطه می گوید که اگر واحد صنفی اقدام به رعایت مصوبات و توافقات انجام شده نکند، حتما با برخوردهای تعزیراتی مواجه خواهد شد.
وی معتقد است که مصرف کنندگان باید بعنوان افراد انتخابگرا، مسیر پخت نان در کشور را تغییر دهند، چراکه مشتری حاکم بلامنازع است و می تواند در کیفیت نقش داشته باشد.
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