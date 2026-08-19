به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر اقربایی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ پرونده در حوزه جرائم و مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شده است.

وی افزود: این پرونده‌ها در زمینه‌هایی همچون اخلال در نظام اقتصادی، دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، رباخواری، اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تعدی به اموال دولتی، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و احتکار تشکیل شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی ارزش ریالی این پرونده‌ها را حدود یک هزار و ۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در ارتباط با این پرونده‌ها ۲۵ متهم شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

کشف ۱۰۹۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در آذربایجان‌شرقی

اقربایی در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا گفت: در چهار ماهه امسال یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در آذربایجان‌شرقی کشف شده است.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس در برخورد با جرائم اقتصادی و قاچاق کالا خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا و برخورد با شبکه‌های فعال در حوزه جرائم و مفاسد اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار دارد.