نام میرباقری من را برای بازی در "مختارنامه" ترغیب کرد

عباس امیری، بازیگر نقش عامر بن مسعود در پاسخ به این سئوال که آیا نام میرباقری شما را برای بازی در این پروژه ترغیب کرد یا نقش به خبرنگار مهر گفت: قبل از خواندن فیلمنامه، وقتی پیشنهاد بازی در مجموعه تلویزیونی "مخنارنامه" به کارگردانی داود میرباقری شد، نام این کارگردان بزرگ من را برای بازی در این مجموعه قلقلک داد و برایم جای تردید نگذاشت. میرباقری از کارگردانان برجسته است و مسلماً هر بازیگری با کمال میل در آثار او بازی میکند.
وی در ادامه افزود: او اشراف زیادی به کارش دارد و با وسواس زیادی کارش را انجام میدهد. بعد از اینکه پیشنهاد "مختارنامه" را پذیرفتم، با خواندن فیلمنامه احساس کردم ایفای نقش عامر بن مسعود جذابیتهای خاص خودش را دارد. گرچه این نقش کوتاه بود و پیچیدگی زیادی نداشت، اما ایفای آن برایم جذاب بود. در مجموعه "مختارنامه" شاهد هستیم برای نقشهای کوتاه هم از بازیگران خوبی استفاده شده است.
این بازیگر درباره اینکه قبل از ایفای نقش عامر بن مسعود آیا مطالعهای داشتید یا نه؟ توضیح داد: به هر حال ما به عنوان یک فرد مسلمان اطلاعاتی درباره ماجرای مختار، واقعه کربلا و ... داریم. مسلماً کل فیلمنامه را به ما نمیدهند و بخشهایی به ما داده میشود که قرار است آن را بازی کنیم، اما درباره نقش با آقای میرباقری صحبت کردم و او درباره نقش نکات لازم را توضیح میداد.
امیری درباره دیالوگهای مجموعه "مختارنامه" که این روزها واکنشهای زیادی درباره آن شده، گفت: بیتردید آقای میرباقری کارش را بلد است و دیالوگهایی که مینویسد حساب شده است. گرچه در این روزها واکنشهای متفاوتی درباره دیالوگهای این سریال مثل "باغت آباد انگوری" و ... نشان داده شده، اما حتماً آقای میرباقری با هدف این کار را انجام داده است و من نمیتوانم در این باره نظر بدهم.
وی در پاسخ به این سئوال که تا چه حد علاقمند به بازی در سریالهای تاریخی است، افزود: من در آثار گذشته آقای میرباقری همچون "امام علی (ع)" و "معصومیت از دست رفته" بازی کردم. علاوه بر آن در دیگر آثار تاریخی همچون "تنهاترین سردار"، "روز واقعه" و ... هم به ایفای نقش پرداختم. در مجموع کارهای آقای میرباقری بینظیر است. او با حساسیت زیادی کار میکند و عواملی انتخاب میکند که کارشان را بلد هستند.
این بازیگر گفت: من بازی در کارهای تاریخی را دوست دارم. البته در این سالها با توجه به بالا رفتن سنام کمتر بازی در آثار تاریخی را میپذیرم، چرا که دشواریهای زیادی دارد. وقتی پیشنهاد بازی در فیلم "رستاخیز" آقای درویش شد به دلیل سوارکاری زیاد و بدی شرایط آب و هوا نپذیرفتم، حتی وقتی فیلم سینمایی "ملک سلیمان" هم پیشنهاد شد، قبول نکردم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد همیشه شاهد تولید و پخش آثاری خوب مانند "مختارنامه" در تلویزیون باشیم.
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