پیدا و پنهان خانه نشینی ۶۰ تا ۷۰ هزار پرستار

به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهم‌ترین چالش نظام سلامت کشور در حوزه نیروی انسانی، کمبود پرستار در مراکز بهداشتی و درمانی باشد؛ به طوری که شاهد اضافه کاری های اجباری پرستاران در بیمارستان ها هستیم.

احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که همچنان با پدیده اضافه‌کاری اجباری پرستاران در بیمارستان ها مواجه ایم، گفته است که افزایش مبلغ اضافه‌کار در دو سال گذشته رضایت نسبی ایجاد کرد، اما با توجه به افزایش تورم، رقم فعلی دیگر رضایت‌بخش نیست.

موضوع کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، در حالی به چالش اصلی نظام سلامت کشور در تأمین نیروی انسانی متخصص تبدیل شده است؛ که محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار؛ مدعی است که ۶۰ تا ۷۰ هزار پرستار، خانه نشین شده اند و حاضر نیستند به حرفه پرستاری بازگردند.

حالا این سئوال مطرح می‌شود که چرا این اتفاق افتاده است، در حالی که حداقل ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در کشور کمبود داریم.

دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ به چرایی این عدم توازن در حرفه پرستاری که منجر به خانه نشینی جمعیت زیادی از نیروهای پرستاری شده است؛ به تبعیض هایی که در لایه‌های مختلف نظام سلامت کشور دیده می‌شود، اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد خروج پرستاران از حرفه خودشان به شکل‌های مختلف هستیم که مهاجرت، تغییر شغل و از همه اسفبارتر، خانه نشینی پرستاران است.

شریفی مقدم افزود: به رغم مجوزهایی که وزارت بهداشت برای استخدام نیروی پرستاری دریافت کرده است، اما می بینیم که پرستاران، حاضر نمی شوند در حرفه خودشان کار کنند.

وی با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت برای افزایش ۳۰۰ درصدی پذیرش دانشجوی پرستاری بدون مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: وزارت بهداشت به جای اینکه بپذیرد که حقوق پرستاران کم است، آمد و پذیرش دانشجوی پرستاری را افزایش داد. در حالی که پرستاران با حقوق ۲۵ میلیون تومانی، حاضر نیستند خدمت کنند.

موضوع کمبود نیروی پرستاری در کلانشهر تهران، مهم‌ترین چالش و دغدغه وزارت بهداشت برای تامین نیروهای پرستاری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های پایتخت است.

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، با تایید کمبود پرستار در تهران و نبود متقاضی استخدام، گفت: هزینه‌های زندگی در تهران، خیلی بیشتر از دیگر مناطق کشور است و پرستاران حاضر نیستند در تهران خدمت کنند.

به نظر می‌رسد، وزارت بهداشت برای خروج از بحران کمبود نیروی پرستاری، باید راهکار عاجلی بیاندیشید. زیرا، با بهره‌برداری از بیمارستان های جدید، به ویژه در کلانشهر تهران؛ شرایط برای تأمین نیروی پرستاری، به مرحله بحرانی خواهد رسید.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با بیان اینکه مشکلات جذب و نگهداشت نیروی پرستاری دلایل و راهکارهای متفاوتی دارد، تصریح کرد: نمی‌توان برای کشور یک راهکار واحد در نظر گرفت؛ حداقل در حوزه جذب و نگهداشت نیروی انسانی، راهکاری که ممکن است در تهران جواب بدهد، لزوما در اردبیل یا سایر استان‌ها پاسخگو نیست.

نجاتیان ادامه داد: اکنون در مناطق غربی کشور با کمبود مجوز استخدام مواجه هستیم، در حالی که در تهران مجوز استخدام وجود دارد اما کسی برای ثبت‌نام و اشتغال مراجعه نمی‌کند. در هرمزگان نیز شرایط مشابهی وجود دارد و حتی افرادی که استخدام می‌شوند، پس از یک یا دو ماه درخواست انتقال می‌دهند تا به شهرستان محل زندگی خود بازگردند، چرا که هزینه‌های زندگی در تهران و برخی استان‌ها بسیار بالا است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: واقعیت این است که ما به اندازه کافی نیروی پرستاری تربیت می‌کنیم و می‌توانیم ادعا کنیم که به اندازه نیاز کشور نیروی پرستار آموزش می‌دهیم، اما همین نیروها را نمی‌توانیم به اندازه کافی جذب کنیم و در نهایت با کمبود پرستار در بیمارستان‌ها مواجه هستیم.

در حال حاضر سالانه حدود ۱۶ تا ۱۸ هزار نفر در رشته‌های مختلف گروه پرستاری در دانشگاه‌های دولتی، آزاد و علوم پزشکی کشور آموزش می‌بینند، اما میزان جذب نیرو در بخش دولتی طی سال‌های گذشته به سالانه ۴ تا ۵ هزار نفر نیز نمی‌رسد.

اگر آمار آموزش و استخدام را با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌توان گفت سالانه حدود ۱۲ هزار نفر از نیروهای پرستاری تعیین تکلیف نمی‌شوند و یا به بخش خصوصی می‌روند و یا بیکار می‌مانند این آمار بر اساس تفاضل میان تعداد نیروهای آموزش‌دیده و میزان استخدام سالانه قابل محاسبه است.

همچنین، حدود ۵ هزار نفر از افرادی که استخدام می‌شوند نیز به دلایل مختلف نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و طرح خود را رها می‌کنند.