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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۹

پزشکیان عازم قرقیزستان شد

پزشکیان عازم قرقیزستان شد

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس عازم قرقیزستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس تهران را به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان ترک کرد.

پزشکیان در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس با تعدادی از سران شرکت کننده در این اجلاس از جمله نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان و روسای جمهور قرقیزستان ، روسیه و تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو دوجانبه خواهد داشت.

رئیس جمهور کشورمان همچنین در جریان این سفر و به دعوت رئیس جمهور قرقیزستان، در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی های جهانی عشایری حضور خواهد یافت.

کد مطلب 6932578

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    نظرات

    • محمدحسن کاظمی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      آرزوی سفری خوب و پر دستاورد برای جناب پزشکیان و هیات همراه. باتشکر.

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