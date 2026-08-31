به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیکولای ملادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، روز یکشنبه شب با اشاره به وضعیت بحرانی ۲ میلیون فلسطینی در نوار غزه که با جنگ، گرسنگی و محدودیت‌های شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از جامعه جهانی خواست برای حل این بحران انسانی اقدامات ملموسی انجام دهد.

ملادینوف هشدار داد که عدم پایبندی به نقشه راه فعلی، تهدیدی جدی برای پایداری آتش‌بس محسوب می‌شود و می‌تواند به فروپاشی آن منجر شود.

وی تأکید کرد که این هشدار هم به طرف فلسطینی و هم به طرف اسرائیلی متوجه است و بازگشت به جنگ، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت.

وی افزود: «هیچ جایگزین بهتری برای طرح موجود وجود ندارد.»

جزئیات استقرار نیروی بین‌المللی و بازسازی غزه

رئیس شورای صلح غزه در بخش دیگری از اظهارات خود به جزئیات عملیاتی استقرار نیروها پرداخت و گفت: «ما سازوکار لازم برای استقرار نیروی بین‌المللی جهت حفظ ثبات در نوار غزه و مکان‌های مشخص در منطقه را تعیین کرده‌ایم.»

وی همچنین تصریح کرد که با کشور مراکش برای مشارکت در این نیروی بین‌المللی به توافق رسیده‌اند، اما ترکیه در این تشکل حضور نخواهد داشت.

وی پیش بینی کرد که یگان‌های پیشرو این نیرو به‌زودی وارد نوار غزه شوند.

در زمینه بازسازی، ملادینوف از دریافت وعده‌های مالی به ارزش ۷ میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌های غزه خبر داد و نقش محوری قطر، مصر و ترکیه را در پیشبرد توافقات با حماس مورد ستایش قرار داد.

ملادینوف در پایان، ضمن ابراز امیدواری درباره پذیرش مسئولیت‌های اجرایی توسط «کمیته ملی فلسطینی» در نوار غزه، اعلام کرد که مذاکرات مساعدی با (رژیم) اسرائیل در جریان است تا روند ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه تسریع شود.