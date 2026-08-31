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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۹

قیمت نفت بار دیگر صعودی شد

قیمت نفت بار دیگر صعودی شد

در پی تجاوز نظامی آمریکا به جزیره «لارک» ایران ، بهای جهانی نفت بیش از ۲ درصد افزایش یافت و از ۹۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، در پی تجاوز نظامی آمریکا به جزیره «لارک» ایران ، قیمت جهانی نفت بار دیگر با بیش از ۲ درصد افزایش ، از ۹۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

بر اساس این گزارش، بهای نفت خام برنت با ۲.۲۲ دلار افزایش (۲.۵۲ درصد) به ۹۰.۳۲ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین بهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا ۲.۰۱ دلار (۲.۴۱ درصد) افزایش یافت و هر بشکه ۸۵.۴۱ دلار معامله شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک به شهادت و زخمی شدن تعدادی از رزمندگان و هموطنانمان منجر شد.

این بیانیه افزود: این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.

پس از آن، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق درهم کوبیده شد.

کد مطلب 6932573

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این فرصت عالی است..و ایران باید تنش نظامی را بالا ببرد.‌.تا قیمت نفت بالا و فشار بر اقتصاد آمریکا افزایشی شود... اینگونه ترامپ حذف میشود

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