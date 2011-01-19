به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجتالاسلام سید محیالدین میرمرشدی در جمع عزاداران حسینی در مسجد سید اصفهان اظهار داشت: حضرت اباعبداللهالحسین(ع) همواره بر وجود ایثار و شهادت تاکید داشتند و این زیربنای اصولگرایی است.
وی افزود: برخی در آن دوران برخی از به میدان آوردن جان و مال خود در دفاع از اسلام هراس داشتند این در حالی است که خداوند جان و مال را خریداری کرده است.
استاد حوزههای علمیه با بیان اینکه اصولگرای واقعی کسی است که در مسیر هدف مقدس جان و مال و آبروی خود را به میدان بیاورد، تصریح کرد: در واقعه عاشورا نیز چند دسته اصولگرا دیده میشد و برخی در واقعه عاشورا موقعی که جان خود را در خطر دیدند امام حسین(ع) را تنها گذاشتند.
میرمرشدی به شاخصه موقعیت شناسی وشناخت زمان ومکان به عنوان شاخصه دوم اصولگرایی اشاره وگفت: برخی در واقعه عاشورا با اینکه روحیه ایثارگری داشتند اما چون زمان را به خوبی نمیشناختند در یک زمان تاخیری خسارت بسیاری را به مرام اصولگرایی وارد کردند و قیام توابین از آن جمله است.
وی حجتگرایی را سومین ویژگی اصولگرایی دانست و اظهار داشت: افراد حجتگرا ولایت مدار هستند و متناسب با رای ولی و امام زمان خود راه را ادامه میدهند اما مختار ثقفی با اینکه با قیام خود طومار بنی امیه را برچید در حجتگرایی ضعفهای اساسی داشت.
این استاد حوزههای علمیه افزود: برخی افراد نیز در هشت سال جنگ تحمیلی به جای تبعیت از ولی امر مسلمین همواره در پی یک فتوا از مرجع تقلید خود بودند تا از حضور در جنگ امتناع کنند.
میرمرشدی با اشاره به اینکه اصولگرای واقعی باید از دو لب بسته امام نیز راه را تشخیص دهد، تصریح کرد: در حماسه 9 دی رهبرمعظم انقلاب حرکت خودجوش مردم را ستودند و از آن حمایت کردند و این خود مهر سکوت برخی خواص را شکست.
وی با اشاره به اینکه یک جریان امونیزمی در کشور در حال شکلگیری است، بیان داشت: یکی از شاخصههای امونیزم باستانگرایی و ترویج آن در کشور و یکی دیگر از شاخصههای آن ترویج هنر ابتذال در کشور است.
این استاد حوزههای علمیه به اجرای نمایش هدی گابلر در محل تئاترشهر تهران انتقاد و بیان داشت: در این نمایش که از سوی منتقدان آلمانی به عنوان یک نمایش وقیحانه یاد شده، زن و مرد در حضور تماشاگران همدیگر را در آغوش کشیدند و کسانی که به این نمایش مجوز دادهاند باید پاسخگو باشند.
میرمرشدی با اشاره به اینکه برخی درصدد بودند تا ولایت فقیه و مراجع تقلید روبروی هم قرار دهند، تصریح کرد: از سفر رهبر معظم انقلاب به شهر قم نباید به سادهگی عبور کرد و ایشان در قم عملیات جدیدی را بر ضد دشمنان اسلام و انقلاب آغاز کردند.
وی ترویج ایرانگرایی در مقابل مکتبگرایی را از دیگر ویژگیهای امونیزم دانست و تصریح کرد: هر جریانی که بخواهد ایران گرایی را در مقابل مکتبگرایی قرار دهد امونیزم است و برخی نیز در دام این جریان گرفتار شدهاند و این فتنه درصدد فرعی کردن اصلها و اصل کردن برخی فرع هاست.
میرمرشدی انتخابات آینده ریاست جمهوری را تعیین کننده و حساس دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که بویی از اصولگرایی نبردهاند میخواهند با عنوان اصولگرا از آن برای جریان مخالف حاکمیت استفاده کنند.
نظر شما