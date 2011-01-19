دادگاه عالی کاتالونیا در اسپانیا ممنوعیت برقع و حجاب را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تینک اسپین، براساس حکمی که اخیراً از سوی دادگاه عالی کاتالونیا تصویب شده این ممنوعیت تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی یک قاضی بنابه درخواست تجدید نظر "انجمن اسلامی وطنی" اتخاذ شود لغو خواهد شد.

شورای شهر لیدا در تاریخ 8 اکتبر 2010 ( 16 مهرماه) نه تنها پوشش برقع بلکه پوشش روبنده و حجاب را در تمام ساختمانهای دولتی ممنوع اعلام کرد.

تعلیق این قانون به این معنا است که از این پس تا اتخاذ تصمیم نهایی با زنان محجبه ، برقع پوش و افرادی که از نقاب استفاده می‌کنند در اماکنی چون فروشگاهها، پایانه‌های عمومی، مراکز اجتماعی و ساختمانهای شورای شهر برخورد نمی‌شود.

این ممنوعیت موجب شد که شهر لیدا به نخستین شهر اسپانیایی تبدیل شود که چنین اقدام افراط گرایانه ای علیه مسلمانان انجام داده است.

اعضای انجمن اسلامی وطنی در کاتالونیا اظهار داشتند که این قانون تبعیض برپایه دین علیه مسلمانان است چرا که افراد باید در انتخاب نوع پوشش افراد آزاد باشند.