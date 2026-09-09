AFC به استقبال نمایندگان ایران رفت؛ استقلال و تراکتور با دو هدف متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا هفته آینده برگزار می شود و طی آن دو تیم استقلال و تراکتور نمایندگان کشورمان روز دوشنبه ۲۳ شهریور به ترتیب به مصاف تیم های السد قطر و شباب الاهلی امارات می روند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور در گزارشی به این رقابت ها پرداخت و در رابطه با نمایندگان ایران نوشت: تراکتور هشتمین حضور خود در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند و امیدوار است در سومین رویارویی با شباب الاهلی به پیروزی برسد. دو تیم در مرحله لیگ فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ به تساوی یک بر یک رسیدند، اما شباب الاهلی در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر تراکتور را شکست داد.

این دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه به مصاف هم می روند.

استقلال ایران نیز در چهاردهمین حضور خود در این رقابت‌ها از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی بصره عراق برابر السد قطر قرار خواهد گرفت.

استقلال که ۹ بار قهرمان لیگ ایران شده و در سال ۲۰۱۳ به مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده است، برابر السدی قرار می‌گیرد که در سال ۲۰۱۱ قهرمان آسیا شد و برای نهمین فصل متوالی و نوزدهمین بار در مجموع در این رقابت‌ها حضور دارد.

السد در فصل گذشته برای نوزدهمین بار قهرمان لیگ قطر شد که یک رکورد جدید برای این باشگاه محسوب می‌شود. آخرین تقابل دو تیم در مرحله لیگ فصل ۲۵- ۲۰۲۴ با پیروزی ۲ بر صفر السد به پایان رسید. این دو تیم تاکنون ۱۱ بار با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند.