به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان سمنان در استانداری، استفاده هدفمند از پساب را یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آبی دانست و اظهار کرد: باید با توسعه بازچرخانی آب، زمینه کاهش برداشت از منابع آب خام و استفاده از منابع جایگزین در بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به طرح اتصال تصفیه‌خانه پساب سمنان به شهرک صنعتی افزود: این طرح باید حداکثر ظرف دو ماه آینده به سرانجام برسد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال، آبیاری فضای سبز شهرک‌های صنعتی سمنان با استفاده از پساب انجام شود.

استاندار سمنان همچنین بر تکمیل طرح‌های مرتبط با تأمین و مدیریت منابع آب در شهرستان‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دامغان و شاهرود، رفع مشکلات آبی گرمسار، آرادان و ایوانکی و اجرای طرح‌های بازچرخانی آب باید با جدیت دنبال شود.

کولیوند با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، بیان کرد: بهینه‌سازی مصرف آب چاه‌های کشاورزی، توسعه روش‌های نوین آبیاری و هوشمندسازی کنتورهای آب از جمله اقداماتی است که باید با هدف کاهش برداشت از منابع آبی با جدیت دنبال شود.

وی مدیریت روان‌آب‌ها، احداث و لایروبی بندهای خاکی و اجرای طرح‌های آبخیزداری را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و افزود: باید نقاط پرخطر در شهرستان‌ها شناسایی و اقدامات پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و راهداری در دستور کار قرار گیرد.