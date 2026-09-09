  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

لزوم تسریع در اجرای طرح‌های بازچرخانی آب در سمنان

لزوم تسریع در اجرای طرح‌های بازچرخانی آب در سمنان

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از پساب، گفت: توسعه بازچرخانی آب باید با هدف کاهش برداشت از منابع آب خام و استفاده از منابع جایگزین در بخش‌های مختلف با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان سمنان در استانداری، استفاده هدفمند از پساب را یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آبی دانست و اظهار کرد: باید با توسعه بازچرخانی آب، زمینه کاهش برداشت از منابع آب خام و استفاده از منابع جایگزین در بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به طرح اتصال تصفیه‌خانه پساب سمنان به شهرک صنعتی افزود: این طرح باید حداکثر ظرف دو ماه آینده به سرانجام برسد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال، آبیاری فضای سبز شهرک‌های صنعتی سمنان با استفاده از پساب انجام شود.

استاندار سمنان همچنین بر تکمیل طرح‌های مرتبط با تأمین و مدیریت منابع آب در شهرستان‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دامغان و شاهرود، رفع مشکلات آبی گرمسار، آرادان و ایوانکی و اجرای طرح‌های بازچرخانی آب باید با جدیت دنبال شود.

کولیوند با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، بیان کرد: بهینه‌سازی مصرف آب چاه‌های کشاورزی، توسعه روش‌های نوین آبیاری و هوشمندسازی کنتورهای آب از جمله اقداماتی است که باید با هدف کاهش برداشت از منابع آبی با جدیت دنبال شود.

وی مدیریت روان‌آب‌ها، احداث و لایروبی بندهای خاکی و اجرای طرح‌های آبخیزداری را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و افزود: باید نقاط پرخطر در شهرستان‌ها شناسایی و اقدامات پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و راهداری در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6942499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها