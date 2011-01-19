مشترکان شیروانی 500 میلیون ریال به شرکت برق بدهکارند

احمد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه مشترکانی که نسبت به تسویه بدهی خود مصرف برق خود اقدامی نکنند برق آنان قطع خواهد شد اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بحث قبوض مصرف انرژی را در اولویت قرار دهند تا بتوان خدمات مطلوب تری را به مردم ارائه داد.

وی تصریح کرد: امور توزیع نیروی برق شیروان در 10 ماهه نخست سال جاری با اجرای 270 پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 23 میلیارد ریال توانسته است نسبت به مدت مشابه سال گذشته در جذب اعتبارات پیشرفت خوبی داشته باشد.



وی افزود: در این مدت پروژه های متعددی در قالب ترمیم و اصلاح شبکه های فرسوده شهری وروستایی، توسعه شبکه برای متقاضیان انشعاب شهری و روستایی، نصب کنتور تک فاز، سه فاز و دیماندی، تعویض و نصب برق گیر، کلیدهای قابل قطع زیر بار 20 کیلو ولت و اصلاح و سرویسهای کنتورهای تک فاز انجام شده است.



وی گفت: نصب 35 پست هوایی برای رفع افت ولتاژ و کاهش شعاع تغذیه به منظور تلفات در شهر شیروان، توسعه 606 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برای متقاضیان شهر شیروان، 8.6 پست هوایی ترانس، هزار و پنج کیلومتر خط 20 کیلو ولت هوایی، احداث شبکه 20 کیلو ولت و تقویت 20 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برای متقاضیان انشعاب سطح روستا از جمله خدمات شرکت برق شیروان بوده است.



وی با اشاره به اینکه 168 روستای این شهرستان از برق برخوردار می باشند تصریح کرد: از ابتدای سال 89 تاکنون 46 هزار و750 مشترک برق داشته ایم که از این تعداد 26 هزار و970 مورد آن شهری و 19 هزار و780 مورد آن در سطح روستا صورت گرفته است که طی این مدت دو هزار و147 مورد انشعاب در سطح شهر و روستای این شهرستان واگذار شده است.



مدیر شرکت توزیع نیروی برق شیروان گفت: برای ارائه خدمات بهتر به مردم این شهرستان، چهار شعبه در سطح روستای ینگه قلعه، شهر لوجلی، روستای حسین آباد و روستای اله آباد مشغول به خدمت می باشند که در این راستا کل مشترکان شهری وروستایی این شهرستان کمتر از 50 در صد مصرف انرژی دارند.



بوستانی عنوان کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد کاهش 9 در صدی مصرف انرژی در این شهر بوده ایم و این در حالی است که هنوز مردم موفق به دریافت قبوض جدید نشده اند تا آن را با قبض جدید مقایسه کنند چرا که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ارزان ترین تعرفه ها رابخش کشاورزی در بر می گرفت.

مدیر امور توزیع برق شیروان از توابع خراسان شمالی گفت: هم اکنون حدود 30 درصد از شبکه های برق این شهرستان فرسوده و نیاز به بهسازی دارد.



بوستانی افزود : برای بهسازی شبکه های برق این شهرستان نیاز به 30 میلیارد ریال اعتبار است.



اعتبارات تملک دارایی استان برای شرکت توزیع نیروی برق شهرستان شیروان 23 میلیارد ریال واعتبار تملک دارایی فرمانداری شیروان برای این اداره 100 میلیون تومان است.

