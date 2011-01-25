عیسی فرهادی در حاشیه نخستین نشست شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرهای استان البرز در چهارباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ساخت و ساز خارج از قوانین و ضوابط شهرسازی و فاقد مجوز به سیمای شهری لطمه می زند.



وی ادامه داد: در محدوده جغرافیایی استان البرز 16 شهر وجود دارد که باید تلاش کرد تمام این شهرها از نظر شاخصهای توسعه شهری به صورت همگون رشد پیدا کنند.

این مسئول گفت: مهاجرپذیری و ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله عوامل برهم زدن مبلمان شهری به شمار می روند.



فرهادی افزود: در این نشست به همه شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرها تاکید شد که با تشدید نظارتها از گذاشتن آجری بر روی آجر در بناهای فاقد مجوز جلوگیری کنند.



استاندار البرز گفت: در سالهای گذشته حدود 15 هزار پرونده در کرج در کمیسیون ماده صد منتج به صدور حکم تخریب شده است و دیگر نباید به شمار این پرونده ها افزوده شود.



وی همچنین از تشدید برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در البرز خبر داد.