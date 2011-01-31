بلندترین برج آجری جهان سال 2012 ثبت جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی افزود: پرونده بلندترین برج آجری دنیا ، "برج قابوس بن وشمگیر" که در شرق استان واقع است برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شد.



وی اظهار داشت: پرونده ثبت جهانی این برج در جلسه ای مشترک با حضورنماینده سازمان فرهنگی یونسکو در ایران، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور، استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان و نماینده مردم شهرستان گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، توسط نماینده سازمان فرهنگی یونسکو در ایران تایید شد.

فعالی همچنین در خصوص درخواست های یونسکو برای ثبت جهانی گفت: شرایط سازمان فرهنگی یونسکو برای ثبت جهانی برج قابوس بن وشمگیر، از سوی سازمان میراث فرهنگی و با همکاری مسئولان استان گلستان و شهرستان گنبدکاووس به مورد اجرا گذاشته شده است.

وی درادامه از استاندار گلستان فرماندار، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس که برای ثبت جهانی این اثر ارزشمند و تاریخی تلاش کردند، قدردانی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در خصوص روند مرمتهای انجام شده دربلندترین برج آجری دنیا نیز گفت: در سال 1304تا 1308 تعمیرات صفه بنا انجام شد و درسال 1317و1318 تعمیرات گنبد صورت گرفت.

به گفته وی همچنین درسال 1310ثبت بنا در فهرست آثار ملی به شماره 86 به انجام رسید و درسال 1348و1349 مرمت تزئینات آجری اجرا شد.

وی تصریح کرد: در ادامه این فعالیت ها درسال 1372اجرای طرح ساماندهی محوطه پارک و درسال 1383 پایگاه شهر جرجان و گنبد قابوس تشکیل شد و در سال 1384 با اجرای داربست فلزی مطالعه و مرمت گنبد رک صورت گرفت همچنین درسال 1385 مرمت گنبد رک انجام شد.

این مسئول میراث فرهنگی گلستان یادآور شد: درسال 1386 اجرای کفسازی و محوطه سازی تپه و درسال 1387 مطالعات مکانیک خاک، نقشه برداری، فتوگرامتری وکفسازی معابر اطراف پارک و سرانجام در سال 1388 کاوش باستان شناسی برروی تپه و اسکن لیزر بنا و سپس درسال 1389 ساماندهی و پاکسازی تپه وتهیه اسناد ومدارک و اقدامات اولیه جهت تکمیل پرونده ثبتی صورت گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان درپایان معیارهای اثر، جهت ثبت در فهرست میراث جهانی را برشمرد و افزود: شاهکارهایی از نبوغ ساخته های بشری و منحصربه فرد بودن در جهان همچنین نمونه ای برجسته از معماری و هندسه، تمامیت و اصالت و داشتن کاربری خاص از معیارهای ثبت اثر در فهرست میراث جهانی است.

برج قابوس بن وشمگیر یا میل گنبد بلندترین برج اجری دنیا و یکی از آثار ارزشمند معماری در دوره اسلامی است، این بنای تاریخی سده چهارم هجری قمری که هم اکنون در مرکز شهر گنبدکاووس و بر فراز تپه ای بزرگ قرار دارد به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری (1007- 1006 میلادی) ساخته شده است.

ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر با احتساب بلندی تپه 15 متری پای بست ان به 70 متر می رسد.

این بنا با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر روی بدنه آن 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 1.60 متر و قاعده ان نیز 1.4 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد نیز 30 متر است.