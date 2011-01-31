دکتر محمد فنایی اشکوری درباره کتابهای دردست تهیه‎ و آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: کتاب "تاریخ فلسفه اسلامی" را با همکاری دوستان آماده چاپ دارم که سه جلد است. بنده نظارت و ویراستاری این کتاب را به عهده دارم و مقالاتی هم از من در این کتاب موجود است که درحال آماده شدن است. این اثر از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر می‌شود.

این استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم از چاپ کتابش با عنوان" مقدمه‎ای بر فلسفه اسلامی معاصر" ازسوی انتشارات این مؤسسه خبرداد و گفت که این کتاب به‌زودی وارد بازار کتاب می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درباره این کتاب گفت: کاری که من در این کتاب کرده‏ام این بود که فلاسفه معاصر و فعلی ما یعنی کسانی که بعد از انقلاب حیات داشتند در این کتاب معرفی کرده‏ام. امام خمینی(ره) علامه طباطبایی(ره) شهید صدر، شهید مطهری و مرحوم جلاالدین آشتیانی و مرحوم محمد تقی جعفری که اینها از دنیا رفته‏اند و همینطور بزرگانی که در قید حیات هستند مثل آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده آملی، آیت الله مصباح یزدی و سید حسین نصر اینها را به صورت اجمال معرفی کرده‎ام و برخی از نظرات و آرایشان را مطرح کرده‏ام. در مواردی هم به نقد و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته‎ام. کوشیده‌ام که تفکر فلسفی معاصر ایران و شیعی را برای نخستین بار به دنیا و نسل امروز ارائه بدهم.