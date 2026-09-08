به گزارش خبرنگار مهر، بارشهای شدید بامداد سهشنبه در مازندران بخشهایی از مرکز آموزشیدرمانی فاطمهالزهرا(س) را تحت تأثیر قرار داد و بخشی از فضای پاراکلینیک و فضاهای پشتیبانی این مرکز دچار آبگرفتگی شد.
پس از بروز این حادثه، نیروهای فنی و پشتیبانی بیمارستان در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای تخلیه آب و رفع مشکل را در کوتاهترین زمان انجام دادند.
در پی این وضعیت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با حضور میدانی در این مرکز درمانی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف، وضعیت زیرساختها، تأسیسات و روند ارائه خدمات به بیماران را بررسی کرد.
صادق رضایی در جریان این بازدید با مسئولان بیمارستان درباره وضعیت بخشهای مختلف و اقدامات انجامشده برای استمرار فعالیت مرکز گفتوگو کرد و بر ضرورت پایش مستمر زیرساختهای حیاتی و آمادگی مراکز درمانی در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار هماهنگی مستمر میان بخشهای درمانی، فنی و پشتیبانی برای پیشگیری از بروز اختلال در روند خدمترسانی شد.
وی گفت: با وجود آبگرفتگی ایجادشده در بخشهایی از پاراکلینیک و فضاهای پشتیبانی، خدمات درمانی در مرکز آموزشیدرمانی فاطمهالزهرا(س) بدون وقفه ادامه یافت و اختلالی در خدمترسانی به بیماران ایجاد نشد.
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