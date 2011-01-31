به گزارش خبرگزاری مهر، آریا بخشایش درباره این مجموعه گفت: مجموعه 5 جلدی "تاریخ آغازین فراماسونری در ایران" شامل مجموعه اسناد "لژ بیداری در ایران" است که در اوایل انقلاب از منزل ذکاالملک فروغی به حوزه هنری رسید.

وی افزود: طبق این اسناد تا کنون چهار جلد از مجموعه منتشر شده است و جلد پنجم و آخرین جلد از آن نیز به زودی به چاپ خواهد رسید.

این نویسنده و پژوهشگر درباره اسنادی که در جلد پنجم آمده گفت: در این جلد اعضای "لژ بیداری در ایران" را با ویژگیهای مختلف طبقه‌بندی کرده‌ام؛ اینکه این اعضا دارای چه ویژگیهایی بوده‌اند، هر کدام خاستگاهشان کجا بوده، در کجا تحصیل کرده‌اند وغیره همه را به صورت جدول آورده‌ام.

آریا بخشایش ادامه داد: همچنین در این جلد اسناد 9 فرد دیگر از کسانی که برای عضویت به "لژ بیداری ایران" معرفی شده بودند آمده است و نیز پایان کار این جنبش در ایران، طبق سندی که از همین مجموعه اسناد به‌دست آمده در این کتاب منتشر می‌شود.

جلد اول و دوم این مجموعه توسط حمیدرضا شاه آبادی و از جلد سوم به بعد زیر نظر یحیی آریا بخشایش در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تدوین شده است.

جلد پنجم "تاریخ آغازین فراماسونری در ایران" در 600 صفحه با شمارگان 2500 نسخه منتشر می‌شود.

