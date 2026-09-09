مانور طرح «حکاک» در شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این برنامه، جلسه‌ای در سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه برگزار شد و اهداف و برنامه‌های اجرایی مانور تشریح شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه، ظهر چهارشنبه در این نشست ضمن تشریح اهداف و نحوه اجرای مانور طرح «حکاک» در شهرستان، اظهار کرد: اجرای این مانور با هدف افزایش آمادگی، هماهنگی و انسجام مجموعه‌های مرتبط با امور اراضی، ارزیابی فرآیند شناسایی و رصد تخلفات و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود انجام می‌شود تا زمینه برای ارتقای عملکرد و افزایش سرعت و دقت در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز فراهم شود.

اسماعیل رفعتی افزود: هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های متولی نقش مهمی در پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی دارد و اجرای چنین مانورهایی می‌تواند موجب تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان بوشهر در ادامه این نشست، با اشاره به اجرای این مانور در شهرستان گناوه گفت: گناوه پنجمین شهرستان استان بوشهر است که این مانور در آن اجرا می‌شود و هدف از اجرای آن، ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط قابل بهبود در فرآیند مقابله با تخلفات حوزه اراضی است.

سرهنگ جمالی، با قدردانی از همکاری دستگاه‌های حاضر در مانور، بر ضرورت اتحاد، انسجام و همکاری همه دستگاه‌های متولی برای پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.

در ادامه، تیم‌های گشت با حضور در روستاهای چاهک و مال‌قائد، اقدام به بازدیدهای میدانی و شناسایی تخلفات کردند که در جریان این بازدیدها، ۱۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی و برای موارد شناسایی‌شده اخطارهای قانونی صادر شد.

همچنین از تعدادی از مشاوران املاک به‌صورت سرزده بازدید شد و نحوه فعالیت آنان و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اراضی مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این برنامه، با حضور نماینده دادستان شهرستان گناوه، موضوعات مرتبط با پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نحوه برخورد قانونی با تخلفات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این مانور با مشارکت یگان‌های حفاظت امور اراضی شهرستان‌های گناوه، بوشهر، دشتستان و دیلم، پلیس پیشگیری شهرستان گناوه، نماینده دادستان، محیط زیست، شهرداری، منابع طبیعی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی شهرستان برگزار شد.