به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری ظهر چهارشنبه در رزمایش توزیع ۹ هزار بسته لوازمالتحریر که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۹ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین در حال تحصیل هستند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۷۲ نفر در مقطع ابتدایی و ۴ هزار و ۴۲۸ نفر در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به تأمین بستههای لوازمالتحریر برای دانشآموزان تحت حمایت افزود: پنج هزار و ۶۰۰ بسته از محل اعتبارات کمیته امداد و با مساعدت خیران تهیه شده و سه هزار و ۴۰۰ بسته دیگر نیز توسط مراکز نیکوکاری در بین دانشآموزان توزیع میشود.
وی ارزش هر بسته لوازمالتحریر را ۱۵ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این بستهها شامل اقلامی مانند دفتر، خودکار، مداد، مدادرنگی، پاککن، تراش، خطکش، غلطگیر و دیگر لوازم مورد نیاز دانشآموزان است.
ظاهری ادامه داد: برای تهیه ۹ هزار بسته لوازمالتحریر، در مجموع اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با تأکید بر توجه به نیازهای متفاوت دانشآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف عنوان کرد: محتویات بستههای لوازمالتحریر متناسب با مقطع تحصیلی دانشآموزان متفاوت است و برای هر مقطع، بستهای متناسب با نیازهای آموزشی آنان تهیه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در ادامه از مردم خیر و نیکوکار استان خواست در تأمین هزینههای تحصیلی دانشآموزان نیازمند مشارکت کنند و گفت: خیران میتوانند کمکهای خود را از طریق اپلیکیشن «صدقه من» که از بازار و مایکت قابل دانلود است، به دست نیازمندان برسانند.
ظاهری افزود: همچنین مردم میتوانند با ارسال عدد ۸ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ در حمایت از دانشآموزان نیازمند و تأمین هزینههای تحصیلی آنان مشارکت کنند.
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