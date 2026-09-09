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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

۷ متخلف عرضه خارج از ضوابط ۱۱۵ کیسه آرد در قزوین جریمه شدند

۷ متخلف عرضه خارج از ضوابط ۱۱۵ کیسه آرد در قزوین جریمه شدند

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت ۷ متخلف به دلیل نگهداری و عرضه خارج از ضوابط ۱۱۵ کیسه آرد به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی از رسیدگی به پرونده تخلف ۷ متهم در زمینه نگهداری و عرضه خارج از ضوابط آرد در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: پرونده متهمان به نگهداری و عرضه خارج از ضوابط تعیینی چهار هزار و ۶۰۰ کیلوگرم آرد معادل ۱۱۵ کیسه، به ارزش سه میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متهمان به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رزاقی با هشدار به متخلفان بازار تأکید کرد: با استفاده از اختیارات ویژه، با متخلفانی که از شرایط بازار سوءاستفاده کنند، به سرعت و با شدت برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه صلاحیتی سازمان تعزیرات، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6942410

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